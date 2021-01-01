علاجات منزلية لحماية الكبد من التلف



لحماية الكبد من التلف لحماية الكبد من التلف



علاجات منزلية سريعة من مطبخك تساعد في الحفاظ على صحة الكبد وحمايته من التلف إليك أبرز تلك العلاجات وفقا لموقع بولد سكاى الهندي يمكنك تجربتها وإدخالها إلى نظامك الغذائي اليومي



1. بذور الكتان



سوف تحتاجين



1 ملعقة كبيرة من مسحوق بذور الكتان

1 كوب ماء دافئ

عصير ليمون (اختياري)



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ما عليك القيام بهأضف ملعقة كبيرة من مسحوق بذور الكتان إلى كوب من الماء الدافئ وتخلط جيدا ويتم تناوله على الفور.لمزيد من النكهة ، يمكنك إضافة بعض عصير الليمون والعسل إلى مزيج بذور الكتان.وتناول هذا الخليط من مرة إلى مرتين يوميًا.إن وجود أحماض أوميجا 3 الدهنية يجعل بذور الكتان من أفضل العلاجات لعلاج تليف الكبد. تساعد في تقليل الالتهابات والأضرار الناجمة عن تليف الكبد عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي للدهون في الجسممن أسبابه تعاطي الكحوليات.. أعراض تليف الكبد وعلاجات طبيعية للحفاظ عليه2. زيت جوز الهندسوف تحتاجين1 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر 100?ما عليك القيام بهاستهلك ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند البكر 100? كل صباح على معدة فارغة.يجب أن تجرب الوصفة هذا مرة واحدة يوميًا.يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية مفيدة متوسطة السلسلة ذات خصائص مضادة للأكسدة وإزالة السموم. يُعرف الزيت أيضًا بتحسين عملية التمثيل الغذائي وهو خيار رائع لاستعادة صحة الكبد3. الشاي الأخضرسوف تحتاجين1 ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر1 كوب ماء ساخنعسلما عليك القيام بهأضف ملعقة صغيرة من الشاي الأخضر إلى كوب من الماء الساخن واتركيه ينقع لمدة 5 دقائق ثم يصفى وبمجرد أن يبرد الشاي قليلاً ، أضف بعض العسل إليه.ويمكنك تناول الشاي الأخضر مرتين إلى ثلاث مرات يوميًا للحصول على أفضل النتائج.يحتوي الشاي الأخضر على مادة البوليفينول المفيدة التي لها خصائص مضادة للأكسدة والتمثيل الغذائي