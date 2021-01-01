"سترينجر ثينغس" يكتسح منصة نتفليكس

أعلنت شركة نتفليكس للبثيوم، الثلاثاء، أن الموسم الأخير من مسلسل (سترينجر ثينغس) أو "أمور غريبة"، الذي تعرضه الشبكة على منصتها شهد ارتفاعا في مجموع مشاهداته ليتجاوز 1.15 مليار ساعة مشاهدة.
وأصبح مسلسل الخيال العلمي من بطولة وينونا رايدر وميلي بوبيبراون أكثر المسلسلات باللغة الإنجليزية شعبية على الشبكة.
ولم يتجاوز مسلسل آخر على نتفليكس حاجز المليار ساعة مشاهدة سوى مسلسل الدراما الكورية الجنوبية (سكويد جيم) أو "لعبة الحبار".
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