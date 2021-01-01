"سترينجر ثينغس" يكتسح منصة نتفليكس

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صورة الخبر: نتفليكس
نتفليكس

أعلنت شركة نتفليكس للبثيوم، الثلاثاء، أن الموسم الأخير من مسلسل (سترينجر ثينغس) أو "أمور غريبة"، الذي تعرضه الشبكة على منصتها شهد ارتفاعا في مجموع مشاهداته ليتجاوز 1.15 مليار ساعة مشاهدة.

وأصبح مسلسل الخيال العلمي من بطولة وينونا رايدر وميلي بوبيبراون أكثر المسلسلات باللغة الإنجليزية شعبية على الشبكة.

ولم يتجاوز مسلسل آخر على نتفليكس حاجز المليار ساعة مشاهدة سوى مسلسل الدراما الكورية الجنوبية (سكويد جيم) أو "لعبة الحبار".

وذكرت الشركة أن (سترينجر ثينغس) تربع أيضا على رأس قائمة أفضل 10 أعمال لنتفليكس في 91 دولة، وهل أول مرة يحقق فيها مسلسل تلفزيوني باللغة الإنجليزية هذا الإنجاز.

وانتهت أحداث الموسم الرابع من المسلسل بإطلاق آخر حلقتين منه الأسبوع الماضي، ليهرع لمشاهدتها متابعو المسلسل، مما أدى إلى تعطل التطبيق الخاص بالشبكة لفترة وجيزة.

وبدأ إطلاق السلسلة عام 2016.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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