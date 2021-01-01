«متحرمش نفسك من الأكل» ..أفضل نظام غذائي صحي وآمن لفقدان الوزن..



نظام غذائي نظام غذائي



يوما بعد يوم تطالعنا وسائل التواصل الاجتماعي عن أحدث صيحات الريجيم واتباع أنظمة غذائية مختلفة للحصول على جسم مثالي، وهو يجعل الشخص يقع في حيرة من أمره بشأن أفضل نظام غذائي وكيفية تطبيقه، وهو ما أوضحته الدكتورة مروة شعير أستاذ مساعد الأغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية.



وقالت «شعير» في حديثها لـ«الوطن»، إنها لا تتفق مع الأنظمة الغذائية غير المدروسة المتداولة على السوشيال ميديا، وأفضل نظام غذائي هو نظام السعرات الحرارية الذي يتم معه إدخال نظام الصيام المتقطع للأشخاص المناسب لهم هذا النظام، موضحة أن نظام الصيام المقطع لا يتناسب مع بعض الحالات مثل مريض السكر أو الحوامل أو الأطفال في سن صغيرة.



أضرار الأنظمة الغذائية غير المدروسة

وأكدت أستاذ مساعد الأغذية أن الأنظمة الغذائية غير المدروسة لا تحقق النتائج المطلوبة بشكل صحي ومن بينها نظام الكيتو، الذي يسبب متاعب للجسم وربما يؤثر سلبًا على البنكرياس والإصابة بمرض السكري.

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أفضل الأنظمة الغذائيةوأشارت «شعير» إلى أن الرجيم الصحي المعتمد على السعرات الحرارية لا يتم فيه حرمان الفرد من الأطعمة، ويمكن للشخص تناول النشويات والكربوهيدرات والسكريات والفاكهة واللحوم والمحشي ولكن بكميات محسوبة، والرجيم هدفه الحفاظ على الصحة وضبط وزن الجسم، والتخلص من الدهون الزائدة.الطريقة الصحيحة لحساب معدل السعرات الحرارية اليومية- قياس وزن الجسم بالكيلو جرام.- ضرب الرقم (الوزن بالكيلو جرام) & 23.- ناتج العملية هو متوسط عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم يوميا.وشرحت «شعير» أن الجسم إذا حصل على السعرات بالكامل، فلن يحدث زيادة في الوزن، وفي حالة الرغبة في إنقاص الوزن، يتم تخفيض هذه السعرات.وعن نظام الصيام المتقطع، أوضحت أنه يجب على الأقل الامتناع عن تناول الطعام لمدة 12 ساعة يوميًا، والاكتفاء بشرب المياه والمشروبات الدافئة الخالية من السكر واللبن، وممكن استعمال سكر نبات استيفيا خلال فترة الصيام المتقطع وتوزيع الوجبات على باقي اليوم، ويعد الصيام المتقطع أفضل نظام لانقاص الوزن وحرق الدهون.ونصحت باستعمال معلقتين أو معلقة سكر أبيض أو بني على مدار اليوم وعدم مقاطعة السكر نهائيا، وذلك لكي يحافظ الجسم على معدل الحرق لأن منع السكر نهائيًا ربما يؤدي إلى توقف الجسم عن الحرق.