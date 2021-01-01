أعلن البنك المركزي المصري، صباح أمس الثلاثاء، عن أول طرح للعملات البلاستيكية الشهيرة باسم «عملة البوليمر»، فئة الـ10 جنيهات، بعد أن تم إنتاجها وتصميمها وفقًا لأحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملات.
ونظرًا لتساؤلات البعض عن المادة المصنوع منها العملة البلاستيكية الجديدة، نستعرض لكم في التقرير التالي معلومات عن مادة البوليمر المستخدمة في صناعتها.
ما مادة البوليمر المستخدمة في صناعة العملات البلاستيكية؟
كشف الدكتور ماهر عزيز، الخبير البيئي، أن «البوليمرات»، عبارة عن مواد مصنوعة من سلاسل طويلة ومتكررة من الجزيئات، هذه المواد لها خصائص فريدة من نوعها، اعتمادًا على نوع وكيفية الترابط فيما بينها، وتتواجد في العديد من الاستخدامات البشرية منها زجاجات المياه والإطارات وبعض الأدوات الأخرى.
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