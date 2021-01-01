

مادة البوليمر مادة البوليمر

أعلن البنك المركزي المصري، صباح أمس الثلاثاء، عن أول طرح للعملات البلاستيكية الشهيرة باسم «عملة البوليمر»، فئة الـ10 جنيهات، بعد أن تم إنتاجها وتصميمها وفقًا لأحدث القياسات العالمية والتكنولوجية في تأمين وطباعة العملات.



ونظرًا لتساؤلات البعض عن المادة المصنوع منها العملة البلاستيكية الجديدة، نستعرض لكم في التقرير التالي معلومات عن مادة البوليمر المستخدمة في صناعتها.



ما مادة البوليمر المستخدمة في صناعة العملات البلاستيكية؟

كشف الدكتور ماهر عزيز، الخبير البيئي، أن «البوليمرات»، عبارة عن مواد مصنوعة من سلاسل طويلة ومتكررة من الجزيئات، هذه المواد لها خصائص فريدة من نوعها، اعتمادًا على نوع وكيفية الترابط فيما بينها، وتتواجد في العديد من الاستخدامات البشرية منها زجاجات المياه والإطارات وبعض الأدوات الأخرى.

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وتتميز البوليمر، بالعديد من المميزات تتمثل في التالي:- تعد مادة البوليمر صديقة للبيئة ولا يترك آثارا ضارة، فيسهل إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى.- لا تترك أي آثار سلبية على صحة الإنسان.- أقل عرضة لالتصاق الأتربة والبكتيريا والفيروسات بها، فضلا عن إمكانية تنظيفها وغسلها بالماء.استمرار سريان العمل بالعشرة جنيهات الورقية القديمةجدير بالذكر، أن البنك المركزي أشار إلى استمرار سريان العمل بالعشرة جنيهات الورقية وتداولها وقبولها في جميع المعاملات، جنبًا إلى جنب مع العشرة جنيهات الجديدة المصنوعة من مادة البوليمر، والمعروفة بالعملة البلاستيكية، بعد أن تم تصميم العملة الجديدة بطابع عصري حديث ومبتكر، لتجمع بين معالم معمارية إسلامية ومعالم الحضارة الفرعونية، وذلك بهدف الجمع بين حضارة الماضي والتاريخ العريق وما يتم إنجازه في الوقت الحالي.