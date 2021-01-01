وصفات و نصائح طبيعية للتخلص من الهالات السوداء تحت العين



الهالات السوداء الهالات السوداء

قد يشعر الكثير من الناس بالقلق من وجود هالات سوداء تحت العين مما يسبب لهم شكل متعبا ومرهقا، وإحساس بتقدم السن، الخبر السيئ أن هذه المشكلة شائعة للغاية، ولكن الخبر السعيد أنه توجد عدة طرق للتخلص من الهالات سوداء تحت العين وتقليل ظهورها وفقاً لموقع" healthline":



النوم

إن الهالات سوداء تحت العين قد تحدث نتيجة لقلة النوم والتعب مما يجعل الشخص يبدو أكثر شحوبا ويجعل الدائرة تحت العين أعمق ومظلمة، ويجب الحصول على ثمان ساعات نوم عميق كل ليلة.



ارتفاع الرأس

يجب عند النوم تجربة إضافة وسائد تحت الرأس لتقليل الانتفاخ لأنه سيمنع تجمع السوائل في الجفون السفلية.

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البردقد يحدث أن تكون الأوعية الدموية متسعة مما تجعل المنطقة تحت العين غامقة، والضغط البارد يسبب في انقباض الأوعية الدموية مما قد يؤدى إلى تقليل الهالات سوداء بشكل كبير.الشمسيجب التقليل من التعرض لأشعة الشمس للوجه بقدر المستطاع حتى لا تتلون المنطقة تحت العين.المرطباتيوجد عدة مرطبات متاحة تخلص من الهالات سوداء تحت العين وتحتوي على مادة الكافيين وفيتامين هـ والصبار.وصفات طبيعية لعلاج الهالات السوداءالخياريمكن تبريد شريحة سميكة من الخيار على شكل دوائر ووضعها في الثلاجة ثم وضعها تحت العين لمدة 10 دقائق تقريباً، ثم شطف المنطقة بالماء، وتكرر العملية عند اللزوم.زيت اللوز وفيتامين هـيمكن خلط كمية متساوية من زيت اللوز وفيتامين هـ وقبل النوم مباشرة، يتم تدليك الخليط بلطف في الهالات السوداء وفى الصباح تغسل المنطقة بالماء البارد وتكرر كل ليلة حتى تختفي الهالات السوداء تماماً.أكياس الشاييمكن نقع كيسن من الشاي في ماء دافئ ثم تبريد الأكياس في الثلاجة بضع دقائق، ووضع كيس على كل عين، وبعد 5 دقائق نزيل أكياس الشاي وشطفه بالماء البارد.