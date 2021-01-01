انتشار فيديو لتحول سيدة فى تنزانيا إلى نصف معزة يثير الجدل..خرافة ولا حقيقة؟.

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صورة الخبر: السيدة التنزانية
السيدة التنزانية

انتشر خلال الساعات الماضية مقطع مريب مصور في تنزانيا على مواقع التواصل الاجتماعى، أظهر امرأة برجلي عنزة وذيل، كما أظهر الفيديو الذى نقله موقع "العربية"، مجموعة من النسوة في إحدى القرى التنزانية يتجمهرن حول سيدة بدا عليها التعب والاكتئاب، وأوضح الموقع أن سبب هذا التجمع الغريب هو مواساتها بعد ظهور رجلي عنزة وذيل لها.

وأوضحت التعليقات المرافقة للمقطع أن الفتاة تحولت إلى نصف عنزة بعدما قامت بخيانة زوجية، وفق الرواية، ورغم أن القصة غير حقيقية، إلا أن المقطع انتشر بشكل واسع بسبب تصديق نساء القرية للحادثة، وحصد مشاهدات وتعليقات عدة اتسم غالبيتها بالسخرية.

ويشار إلى أن شائعات مماثلة سبق وانتشرت، منها مزاعم تحول رجل إلى بقرة في زيمبابوي، وتنتشر هذه الشائعات بكثرة في عدد من الدول الإفريقية، وتلقى رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي رغم أن هذه المقاطع مزيفة وغير حقيقية.

المصدر: اليوم السابع

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