طريقة عمل العيش الفينو بطريقة سهلة ومضمونة

طريقة عمل العيش الفينو
تقدم الشيف هدير يوسف طريقة عمل العيش الفينو فى المنزل بطريقة سهلة ومضمونة.
المكونات الأولى:
* 260 جرام دقيق
* 60 جرام سكر
* 15 جرام حليب بودرة
*5 جرام خميرة فورية
* 2 صفار بيض + حليب بارد سائل 160 جراما
المكونات الثانية:
* 35 جرام زبدة غير مملحة
* 3 جرام ملح
طريقه التحضير
* تخلط المكونات الأولى حتى تصبح ناعمة. ثم يضاف لها مكونات الثانية ويخلط مرة أخرى. ثم يغطى العجين لمدة 10 دقائق.
* تقطع العجينة وتكون القطعة بوزن 50 جرام أو قطع متساوية.
* تشكل على شكل كرات ويكون السطح أملسا.
* نتركه يتخمر لمدة 30 دقيقة مرة أخرى. وتغطى بغطاء بلاستيكي.
* بعد ذلك نأخد العجينة الأولى، ونبسطها. وتشكل على شكل بيضاوي.
* نضعها في صينية الفرن
* ثم نتركه حتى يتضاعف حجمه
* يدهن بالحليب المبخر.
* ثم تخبز في فرن مسخن مسبقا بدرجة حرارة 165 - 180 درجة لمده 15-13 دقيقة (حسب الفرن)
* بعد خبزه ، يدهن بالزبدة وهو لا يزال ساخنا.
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