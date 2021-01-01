طريقة عمل العيش الفينو بطريقة سهلة ومضمونة



طريقة عمل العيش الفينو طريقة عمل العيش الفينو





تقدم الشيف هدير يوسف طريقة عمل العيش الفينو فى المنزل بطريقة سهلة ومضمونة.



المكونات الأولى:

قد يعجبك أيضا...

* 260 جرام دقيق* 60 جرام سكر* 15 جرام حليب بودرة*5 جرام خميرة فورية* 2 صفار بيض + حليب بارد سائل 160 جراماالمكونات الثانية:* 35 جرام زبدة غير مملحة* 3 جرام ملحطريقه التحضير* تخلط المكونات الأولى حتى تصبح ناعمة. ثم يضاف لها مكونات الثانية ويخلط مرة أخرى. ثم يغطى العجين لمدة 10 دقائق.* تقطع العجينة وتكون القطعة بوزن 50 جرام أو قطع متساوية.* تشكل على شكل كرات ويكون السطح أملسا.* نتركه يتخمر لمدة 30 دقيقة مرة أخرى. وتغطى بغطاء بلاستيكي.* بعد ذلك نأخد العجينة الأولى، ونبسطها. وتشكل على شكل بيضاوي.* نضعها في صينية الفرن* ثم نتركه حتى يتضاعف حجمه* يدهن بالحليب المبخر.* ثم تخبز في فرن مسخن مسبقا بدرجة حرارة 165 - 180 درجة لمده 15-13 دقيقة (حسب الفرن)* بعد خبزه ، يدهن بالزبدة وهو لا يزال ساخنا.