وزارة الداخلية تكشف حقيقة تداول مقطع فيديو لادعاء سيدة بتعرضها للتحرش بجوازات مصر الجديدة

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صورة الخبر: وزارة الداخلية
وزارة الداخلية


كشفت جهود أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله بمقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "إنستجرام" متضمناً إدعاء إحدى السيدات بتعرضها للتحرش من قبل "مسن" بدائرة قسم شرطة النزهة.


وبالفحص تبين حضور (أحد الأشخاص) إلى قسم شرطة النزهة، وقرر بأنه أثناء خروجه من قسم جوازات مصر الجديدة عقب استلام جواز السفر الخاص به للسفر إلى إحدى الدول الأجنبية للعلاج لمعاناته من كسر بالقدم وإستخدامه عكاز للتحرك به وصعوبة حركته لكونه مسن، إصطدم بإحدى السيدات دون قصد وقدم لها الاعتذار إلا أنها اتهمته بالتحرش بها – على خلاف الحقيقة - واكتشف عقب ذلك تداول مقطع الفيديو المشار إليه واتهمها بالتشهير به.


أمكن تحديد صاحبة الصفحة المشار إليها (مقيمة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) وباستدعائها .. قررت بقيام المذكور بالتحرش بها وانصرافه عقب تعاطف المتواجدين معه، واتهمته بالتحرش بها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصدر: elbalad

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