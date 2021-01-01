مفاجأة .. كوفيد-19 تسرّب من مختبر بيولوجي أميركي



كوفيد-19 كوفيد-19



ألقى الاقتصادي الأميركي الشهير، رئيس لجنة الفيروسات التاجية في مجلة "لانسيت" العلمية المرموقة، بروفيسور جيفري ساكس، باللوم على الولايات المتحدة الأميركية في تسرب فيروس كورونا.



وبعد أن أجرى تحقيقاً على مدار سنتين حول منشأ جائحة كورونا، أعرب ساكس عن "اقتناعه التام" بأن جائحة فيروس كورونا كانت نتيجة لتسرب من مختبر بيولوجي أميركي، وفقا لتقارير إعلامية، منها ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية.



الادعاء الذي أطلقه ساكس، خلال مؤتمر دولي الشهر الماضي، تم التقاطه من قبل مسؤولي الحكومة الصينية، حيث شددوا على أن الموضوع تحت "البحث الدقيق".

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بروفيسور ساكس، من "جامعة كولومبيا"، الذي تم تسميته مرتين ضمن الـ100 شخصية الأكثر تأثيراً في العالم عن طريق مجلة "تايم" Time، قال إنه "ليس هناك تأكيد للأمر"، إلا أنه أضاف "أنهم (المسؤولون الأميركيون) لا يريدون البحث فيما مضى".ولم يتضح إذا كان بروفيسور ساكس يعتقد أن فيروس كوفيد-19 نشأ في الولايات المتحدة، أم أنه كان نتيجة التعاون بين العلماء الأميركان والصينيين في معهد ووهان بالصين.