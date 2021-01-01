حاجات لازم تعمليها عندما يقع ابنك المراهق فى الحب



عندما يقع ابنك المراهق فى الحب عندما يقع ابنك المراهق فى الحب



مرحلة المراهقة من المراحل التي تتسبب في حدوث قلق عند الآباء بسبب تعرض نسبة كبيرة من الأبناء في سن المراهقة للحالة من الارتباط والميل إلى تكوين علاقات عاطفية وهو ما قد يسبب مشكلة بين الآباء والأبناء بسبب الخوف الشديد لذا نتناول خلال هذا التقرير 5 أشياء يمكننا القيام بها عند العلم بأن أطفالنا المراهقين في حالة حب وفقًا لما جاء في موقع "يور تانجو" للعلاقات.



تعرف على الطرف الآخر

حاول أن تتقبل فكرة وقوع ابنك في الحب، ويفضل أن تقوم بالتعارف على الطرف الآخر، فهذا سيمنحك لمحة عن اختيارات طفلك وحياته المستقبلية، ورد الفعل هذا سيعزز كثيرًا من علاقتك بطفلك.



لا تقلل من شأن مشاعره

في حالة المعرفة أن طفلك المراهق وقع في الحب حاول أن تتقبل هذا السلوك بطريقة إيجابية ولا تحاول التقليل من شأنه حاول الا تمارس السخرية من مشاعر ابنك المراهق ولا تخبره أن هذه القصة بالتأكيد لن تكتمل ولا تصفها بأنها "لعب عيال".

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لا تكنِ مفرط في التقييدمرحلة المراهقة من أكثر المراحل التي يعاني فيها الطفل من عدة مشاكل فيلجأ للعند والعصيبة لمحاولة اثبات ذاته لذا يجب على الآباء عدم ممارسة التقييد الكامل في هذه المرحلة والبعد عن العند فبالرغم من أن المراهقين يحتاجون إلى التوجيه ولكن بالطرق الإيجابية وقول "لا" لكل طلب لطفلك دون توضيح السبب سيدفعه فقط لإخفاء الأسرار عنك وسوف تتسبب في حدوث مشكلات وتباعد بينكمعلمِ أطفالك وضع الحدودلابد من تعريف أطفالك بحقوقهم وما لهم وما عليهم من واجبات لذا ذكر أطفالك بأهمية قول لا في المواقف غير المريحة والوقوف بجانب كلمتهم وكن حريصًا على تعريف طفلك طرق التصرف الصحيح في حالة إذا شعر أنه مضغوط أو محاصر من الطرف الآخر، من ناحية أخرى علِم طفلك المراهق احترام الطرف الآخر وقراراته.ثق بطفلك المراهقالثقة في طفلك تجعله قادر على اتخاذ القرارات وتساعده على أن يكون شخص مسؤول عن نفسه وعن الأشخاص المحيطين بها وأيضًا يمكنه أن يصبح شخص واعي يمتلك قدر كبير من التعبير عن رأيه بحرية وبدون قلق لذا يجب عليك أن تعطي طفلك ثقة لكي تساعده على نشوب علاقة سوية بينكما.