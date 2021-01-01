أبرزها تنظيف الأتربة وإزالة الملصقات .. استخدامات ذكية لمجفف الشعر



مجفف الشعر مجفف الشعر



نادرًا ما تجد فتاة لا يوجد في منزلها سيشوار لتستخدمه في تجفيف شعرها والتخلص من البلل، لكن هل فكرت يوما في استخدام أخر لهذه الاداة البسيطة؟ الحقيقة أنها قد تسهل عليك بعض الأمور الحياتية العادية، لذا يستعرض "اليوم السابع" العديد والعديد من الاستخدامات لاستغلال وجود السيشوار في المنزل وفقاً لموقع "bobvila" كما يلي:



التخلص من الأتربة

من منا لا يوجد في منزلة رف مرتفع أو ديكورات حائط أو نجف يصعب تنظيفها بشكل دوري لصعوبة مكانها، فكل ما تحتاجينه سيشوار وقومي بتوجيهه للاماكن البعيدة والركنات حتى التخلص من الغبار وباستخدام المكنسة قومي بسحب وتنظيف المكان من الاتربة المتبعثرة، ثم تلميعه بفوطه مصنوعة من الميكروفيبر لسهولة التلميع إزالة ما تبقى.



إزالة صورة من ألبوم صور قديم

عدما ينقطع غلاف البومات الصور نحتاج الى تغيير الالبوم بأكمله للحفاظ على الصور فنلاحظ التصاق الصور في الالبوم، كل ما عليك فعله هو تدفئة الصفحات بالهواء من المجفف لفك الصور بسرعة دون الخوف من إتلافها.

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إزالة الشمع من الخشبتضيف الشموع لمسة زخرفية إلى أي غرفة، لكن بقايا الشمع التي تتركها خلفها أقل جاذبية، ستعمل الحرارة المنبعثة من مجفف الشعر على فك الشمع ويذوب قليلاً العالق على الأثاث، مما يتيح لك تنظيفه بسهولة عن الأسطح.إزالة الملصقاتالكثير يقوم بشراء الهدايا ولكن لا يريد ان يخبر المهدى الية بثمنها، فالطريقة المناسبة لإزالته قم بتسليط مجفف الشعر على الملصق ثم اضغطي عليه أكثر من مرة ثم قومي بإزالته بسهولة.إزالة علامات أقلام التلوينيحب الاطفال التلوين والرسم على الحوائط مهما كانت الام موفره لهم كتب التلوين إلا إنهم يذهبوا الى الحوائط، كلم ما عليك فعله توجيه الحرارة المرتفعة على الالوان حتى تبدأ في الذوبان، ثم افركها برفق بقطعة قماش وبعض المنظفات متعددة الأغراض لإزالتها.تنظيف لوحة المفاتيح الخاصة بكتعد لوحات المفاتيح مصدرًا منسيًا للغبار والأوساخ، وغالبًا ما يصعب تنظيفها تمامًا. اضبط مجفف شعرك على مكان مرتفع في مكان بارد، واذهب فوق المفاتيح معه.إزالة التجاعيد من الملابسإذا كنت تستعد للعمل ولاحظت أن القميص الذي ترتديه متجعدًا، فقم برشه برفق بالماء وقم بتشغيل مجفف الشعر على حرارة عالية للتخلص بسرعة من تلك التجاعيد المزعجة.