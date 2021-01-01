

وصفات طبيعية للشعر الكيرلي وصفات طبيعية للشعر الكيرلي



العناية بالشعر المجعد واحد من أكثر المهام الصعبة التي تشغل بال الكثيرات، وهناك من تستسهل وتقوم بفرده بواسطة المكواة ومن تقوم بمعالجته وفردة كيميائياً ولكن كل هذا يتسبب في إتلاف الشعر وإصابته بالعديد من المشاكل مثل التساقط والهيشان، لذا يستعرض اليوم السابع بعض العلاجات المنزلية التي تساعدك على الحصول على شعر مموج صحي وفقاً لموقع "stylecraze" كما يلي:



وصفات طبيعية للشعر الكيرلي: خل التفاح

خل التفاح هو العلاج الأول، وفي بعض الأحيان هو العلاج الوحيد الذي تحتاجينه للتحكم في تجعيد الشعر العنيد، حيث يعمل كمنقي طبيعي للشعر ويمنح شعرك مظهرًا رائعًا ولمعانًا.



طريقة استخدام خل التفاح على الشعر

خذي كميات متساوية من خل التفاح والماء واخلطيهم معًا.

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اغسلي شعرك بالشامبو بشكل صحيح واشطفي شعرك باستخدام المحلول.اتركيه لبضع دقائق ثم اشطفيه مرة أخرى باستخدام الماء البارد.يمكن عمل هذه الخطوة مرة أو اثنين شهرياً.وصفة البيضيمكن للبيض، أن يحل مشاكل تجعيد الشعر، ويعد استخدامه واحد من أكثر العلاجات المنزلية شيوعًا للشعر المجعد، وذلك لأنه غني بالبروتينات والبيوتين التي تساعد في السيطرة على تساقط الشعر، كما يعتبر بروتين البيض من العناصر الغذائية المثالية المطلوبة للشعر القوي.طريقة استخدام البيض على الشعرفي وعاء ونخفق بيضة واحدة.أضيفي ملعقة كبيرة من المايونيز وملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون واخلطيهم جيدًا.ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 30 دقيقة.اغسلي شعرك جيدًا بالماء البارد.يمكن عمل هذه الخطوة مرة اسبوعياً.وصفة الافوكادوالافوكادو هو علاج فعال لضبط تجعيد الشعر بشكل صحيح. سيترك تجعيد الشعر رطبًا ويمكن التحكم فيه.طريقة استخدام الافوكادو على الشعرتمزج حبة أفوكادو مع ملعقتين كبيرتين من الزبادي حتى تحصلي على عجينة كريمية.ضعي هذا المعجون على شعرك واتركيه لمدة ساعة تقريبًا.اشطفيه بالماء ثم اغسليه بالشامبو كالمعتاد.وصفة الكركديهالكركديه يعتبر أكثر العلاجات الطبيعية فعالية للشعر المجعد، فيعمل على تحسين مظهره واطالته بشكل ملحوظ.طريقة استخدام الكركديه على الشعراطحنى أزهار الكركديه وامزجيه بقليل من الماء.ضعيه على شعرك واتركيه لمدة 20 دقيقة.اشطفي شعرك بالماء الفاتر واغسلي شعرك بالشامبو.