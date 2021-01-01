حقيقة تصريحات رمضان صبحي عن الزمالك



رمضان صبحي رمضان صبحي

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، حقيقة التصريحات المنسوبة للاعب حول أن نادي الزمالك لا يقدر على التعاقد معه بسبب المقابل المادي.



وقال المصدر في تصريحات خاصة لكووورة: "رمضان صبحي يحترم نادي الزمالك، واللاعب لم يصرح بأي شيء حول المقابل المادي الخاص بالتعاقد معه".



وأضاف: "أحد مسؤولي الزمالك أرسل له التصريحات المنسوبة له ليعاتبه، لكن رمضان أكد له أنه لم يدل بأي تصريحات لأي موقع ولم يتحدث عن الزمالك".



وأتم المصدر ذاته حديثه: "في وقت سابق تواصل أحد وكلاء اللاعبين مع رمضان صبحي لمعرفة موقفه من الانضمام لصفوف الزمالك، لكن اللاعب مرتبط بعقد مع بيراميدز، لذلك لا يحق له الدخول في مفاوضات، وهو يحترم تعاقده".

