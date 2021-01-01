تعرف علي موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب

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الزمالك والمقاولون العرب


استقر البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك، مواصلة الاعتماد على التونسي سيف الدين الجزرى فى قيادة هجوم الفريق خلال مواجهة المقاولون العرب المقبلة فى مسابقة الدورى الممتاز.

ويفضل فيريرا الاعتماد على سيف الجزيرى فى قيادة الهجوم، خاصة أن اللاعب يعيش فترة من التألق والتركيز مع الفارس الأبيض، على أن يستمر عمر السعيد على مقاعد البدلاء واستخدامه كورقة رابحة.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب فى السادسة والنصف مساء الثلاثاء 12 يوليو باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدورى الممتاز.

الزمالك يدرس المقاولون العرب بالفيديو
ويدرس الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة فيريرا، فريق المقاولون العرب بالفيديو عبر مشاهدة بعض المباريات الأخيرة للفريق قبل مواجهته فى الجولة الـ24 للدورى، والتى من المتوقع أن تشهد صراعا قويا بين الفريقين نظرا للموقف السيئ لذئاب الجبل بجدول الترتيب، خاصة أنه يعانى من الهبوط للقسم الثانى.

وحذر فيريرا لاعبيه خلال الأيام الماضية من قوة المباريات، خاصة مع الأندية التى تصارع من أجل البقاء، مؤكدا أنهم سيخوضون اللقاءات بكل شراسة من أجل حصد أى نقطة تعينهم على البقاء بجدول الترتيب فى ظل المنافسة المشتعلة بالدورى بين أكثر من نادٍ.

المصدر: youm7

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