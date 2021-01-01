دليلك لاستخدام الحنة بشكل صحيح .. لو عايزة تغيرى لون شعرك



دليلك لاستخدام الحنة دليلك لاستخدام الحنة



الحنة صبغة نباتية شائعة الاستخدام لتلوين الشعر، واستخدم الحنة لها فوائد كثيرة، من تقليل قشرة الرأس وتغذية فروة الرأس وتلطيف الشعر، وفوائد كثيرة، ولكن كيف يمكن عمل الحنة في المنزل بشكل احترافى ووضعها على الشعر بسهولة؟ قد تكون هذه فكرة رائعة لتنفيذها لتلوين شعرك قبل عيد الأضحى بدون صبغات، وذلك وفقاً لموقع"india":



خطوة 1

الحنة تأتى على شكل مسحوق وتحتاج إلى مزجها بالماء لعمل عجينة، ولاستخدامها اخلطي نصف كوب من الحنة مع ربع كوب من الماء الدافئ، لعمل عجينة ناعمة، وإضافة بضع قطرات من الماء لمزجه جيداً وتغطية الوعاء بغلاف بلاستيكي وتركه لمدة 12 ساعة.



خطوة 2

قبل وضع الحنة يجب غسل الشعر بالشامبو المعتدل لتنظيف الشعر وفروة الرأس، لا يجب استخدام البلسم لأنه يمنع تغلغل الحنة في الشعر، ويجفف الشعر ويوضع فازلين على منبت الشعر بما فيهم الجبهة والعنق والأذن حتى لا تتسخ، والتأكد من ارتداء ملابس بالية، وتغطية الرقبة والكتف بالمنشفة، لمنع التلطيخ، وارتداء قفازات لحماية اليد والأظافر.

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خطوة 3يمشط الشعر باستخدام مشط واسع الأسنان لإزالة كل تشابك ويقسم الشعر في المنتصف، ونأخذ جزء صغير من الشعر، ونضع عليه باستخدام فرشاة معجون الحنة، من الجذور باتجاه الأطراف، و يكرر الأمر مع أقسام الشعر الأخرى.خطوة 4ويمكن عند الانتقال من جزء لأخر في الشعر، لف الجزء من الشعر الذى غطته بالحنة ولفه على شكل كعكة، وتجعل الحنة الشعر لزج ويمكن استخدام دبوس للفه.خطوة 5يمكن فرد الحنة في أقسام منفصلة من الشعر ولفه على شكل كعكة والتي بدأتها من القسم الأول في الشعر، يجب أن يتشبع الشعر بمعجون الحنة، وبعد ذلك يغطى الجزء العلوى من الشعر، والبدء على الطبقة الموجودة بالأسفل، حتى تغطى الحنة الشعر كله.خطوة 6بعد أن يغطى جميع أجزاء الشعر بالحنة، يمكن إضافة المزيد في الأماكن التي نعتقد أنها لم تغطى بشكل مثالي من الحنة.خطوة 7بعد الانتهاء من وضع الحنة على الشعر خذي غلاف بلاستيكي وغطى الشعر به، ويلف جيداً على طول خط الشعر دون تغطية الأذن، والغلاف يساعد على ثبات الحنة لأن البلاستيك اللاصق يجعل الحنة دافئة بعض الشيء ورطبة.خطوة 8الحنة قد تحتاج لساعتين إلى أربع ساعات لتثبيتها ويمكن تركها لفترة أطول على الشعر للحصول على اللون المطلوب، وتزال الحنة عن طريق شطف الشعر بالماء، ووضع بلسم على الشعر لفك معجون الحنة، ثم شطف البلسم وتجفيف الشعر بالمنشفة وقد تستغرق الحنة حوالى 24 ساعة إلى 48 ساعة لتكون أقوى وتظهر باللون البرتقالي ثم بعد ذلك تصبح بلون أغمق.