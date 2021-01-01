أساسيات تساعدك على حماية الأثاث عند الانتقال من بيت لآخر



حماية الأثاث عند الانتقال من بيت لآخر حماية الأثاث عند الانتقال من بيت لآخر

يمكن أن يؤدي تحريك الأثاث بشكل خاطئ إلى تلف الأثاث، وهذا ما يجعل تلك الخطوة عملاً مرهقًا وخطيرًا، وتزداد صعوبتها إذا كنت ستقومين بنقل هذا الأثاث لمنزل آخر، فإذا كنت تخططين للانتقال خلال هذه الفترة وقبل أيام عيد الاضحى، يستعرض اليوم السابع بعض النصائح في نقل أثاثك دون إلحاق الضرر بنفسك أو بممتلكاتك وفقًا لموقع "wheatonworldwide" كما يلي:



استخدمى وسادات الأثاث

تعتبر وسادات الأثاث من أهم الأدوات التي يجب الالتزام بها عند نقل الأثاث، في حالة عدم توافرها يمكن استبدالها بفوط، يمكن أن تكون وسادات الأثاث باهظة الثمن أيضًا خاصة لأنها تمنع الاحتكاك للقطع أو الكسر أو الخدش، كل ما عليك فعله لصق وسائد الأثاث أو الفوط بالأثاث لمنعها من الانزلاق، لكن لا تضعي الشريط اللاصق مباشرة على الأثاث نفسه، ثم لفي الوسادات بإحكام في غلاف مطاطي بعد وضعها في مكانها لمنح يديك شيئًا للإمساك به.



قومي بشراء البطانيات أو الملايات المستعملة لتغطية الأثاث الأقل هشاشة إذا كانت وسادات الأثاث تضر بميزانيتك.

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إذا كان لف قطعة من الأثاث في وسادة تجعلها زلقة للغاية بحيث لا يمكن التمسك بها، فقومي بنقلها إلى الشاحنة بدون وسادة، ثم ضع الوسادة على الأثاث بمجرد وجودها في الشاحنة لتوفير بعض الحماية.الاستعانة بمتخصصينعليك الاستعانة بمتخصصين لفك قطع الاثاث وتغليفه ونقله ثم تركيبه في مكان الاخر بأمان، وطلب شاحنة متخصص في نقله وذلك بدلا من حمله على الأعناق التي تتسبب في خدشه او كسره عند النقل.معرفة أحوال الطقس قبل النقليمكن أن يؤدي الطقس السيئ إلى إتلاف أثاثك، إذا كنت تتوقعين طقسًا سيئًا في اليوم الذي تنتقل فيه، فاحرصي على توفير الأقمشة لمنع تعرض أثاثك للشمس في الخارج، كما عليك الاحتفاظ بالمناشف الاحتياطية في متناول اليد لمسح الأثاث من الاتربة إذا كان ذلك ممكنًا، وخططي لنقل اثاثك في شاحنة مغلقة حسب إمكانياتك.