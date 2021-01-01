تعرفي عليها .. أسباب تأخر المشي والحركة لدى الأطفال



أسباب تأخر المشي أسباب تأخر المشي



تلاحظ الأم تأخر المشي والحركة لدى طفلها، وهي مشكلة تواجه أغلب الأطفال في العام الأول من عمرهم، ويمكن أن يحتاج الطفل إلى بعض العلاجات لتعزيز قوة عظامه حتى تساعده على المشي والحركة بشكل أفضل.



أسباب تأخر المشي والحركة عند الأطفال



هناك العديد من الأسباب وراء تأخر المشي والحركة عند الأطفال، ومن أهمها سوء التغذية، الأمر الذي يعتمد على نقص القيمة الغذائية في الطعام الذي يحصل عليه الطفل، حيث يعتبر سوء التغذية عاملاً مهمًا في إصابات العظام نتيجة لنقص المواد الأساسية الهامة لتوفر عظام صحية.



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ومن أكثر العناصر الغذائية التي يحتاجها جسم الأطفال حتى تساعده على المشي والحركة، هي : الكالسيوم وفيتامين د؛ حيث يعتبر نقص فيتامين د من أشهر العناصر الغذائية التي يعاني منها الأطفال وتؤدي إلى لين العظام والكساح ما يعوق الطفل عن المشي والحركة، وفقا لما نشر في موقع مايو كلينك الطبي .وتؤدي النزلات المعوية المتكررة أو المزمنة لسوء التغذية، وقد تتسبب الأمراض المزمنة خارج الجهاز الهضمي في جعل الطفل هزيلا ضعيفًا، بالإضافة إلى أن العيوب الخلقية في الجهاز الهضمي تؤثر على قدرته على الهضم والامتصاص .وهناك بعض الأمراض الموروثة التي تسبب ضعفًا في قدرة الجهاز الهضمي، مما يؤثر على امتصاص مواد معينة ومركبات هامة في الغذاء والتعامل معها وتكسيرها لتتم الاستفادة منها.أسباب تأخر المشي والحركة عند الأطفالوتؤدي الإصابات العصبية وتأخر النمو العقلي والذهني الى الإخلال بالنظام الغذائي للطفل، ما يؤدي إلى سوء التغذية والذي بدوره يؤدي إلى تأخر قدرة الجسم على المشي والحركة.وتوجد أسباب أخرى تؤدي إلى تأخر المشي والحركة عند الأطفال؛ حيث إن بعض أمراض الجهاز العصبي والأعصاب الطرفية المسؤولة عن تنسيق الأدوار بين عضلات الجسم في المشي بعضها البعض، مثل : إصابات تأخر القدرات العقلية والشلل الدماغي سواء الناتج عن عدوى ميكروبية أو نزيف بالمخ أو نقص وصول الأوكسجين للمخ قبل وأثناء وبعد الولادة مباشرة.وفي بعض الأحيان نتيجة الصدمات والإصابات والحوادث أو تسمم المخ بزيادة نسبة اليرقان، وكذلك أمراض الحبل الشوكي، مثل : الإصابات نتيجة الحوادث أو العيوب الخلقية أو أمراض أخرى تصيبه كشلل الأطفال والتهابات الأعصاب.وقد تتسبب أخرى فى تأخر المشي والحركة عند الأطفال، مثل : أمراض العظام والمفاصل، وتشمل ما يصيب العظام نفسها مثل الكسور والالتهابات في العظام والمفاصل، وكذلك أمراض العظام الوراثية الجينية التي تؤدي الى عظام ضعيفة أو مشوهة إضافة الى الأمراض السرطانية في العظام.