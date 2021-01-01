بخطوات سهلة .. طريقة عمل كفتة عيد الأضحى



طريقة عمل كفتة عيد الأضحى طريقة عمل كفتة عيد الأضحى



طريقة عمل الكفتة عيد الأضحى من الطرق السهلة والسريعة التي تبحث عنها الكثير من السيدات

على مائدة التي يتم تحضيرها في المطبخ ولا تحتاج إلى الكثير من العناء إليك طريقة عمل الكفتة المشوية وكفتة الحاتي بطرق سهلة وبسيطة في المنزل.







مقادير طريقة عمل كفتة عيد الأضحى



نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهنملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فلفل أسود

نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

1ملعقة صغيرة قرفة

½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا

1 حبة بصل مبشورة ناعمة

2 فص ثوم مهروس

ملعقة كبيرة من البهارات







طريقة عمل كفتة عيد الأضحى بالخطوات

قد يعجبك أيضا...

1- يتم تقشير البصل ويصفى بالمصفاة ونضع الماء جانبا وويتم إضافة البصل والثوم المهروس فوق اللحم ثم تضاف التوابل ويتم مزج المكونات .2- نضع البيكنج صودا ونقلبه جيدًا و نقوم بوضع الكفتة على الأسياخ و نحمي الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تنضجطريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف حسنبقدونس للتقديمملحفلفل أسودلية ضانيلحمة مفرومةبصل7 بهاراتبقدونسزيت عباد الشمسشهية وغير تقليدية.. طريقة عمل كفتة بالعسل والثومكفتة دجاج بالكاري بمذاق لايقاومخطوات طريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف حسنيفرم البصل ويصفى ويخلط مع باقي المكونات وتشكل عجينة الكفتة أصابع على أسياخ خشبية مع ترطيبها بخليط ماء البصل وماء الطماطم ثم توضع الأصابع على شواية ساخنة وتوضع في صينية وتدخل الفرن ساخنا ليكتمل نضجها وتقدم مع البقدونسبالمقادير عمل فتة عيد الأضحى بالصور خطوة بخطوةنصف ملعقة صغيرة بهار لحمهمعلقه كبيره نشامعلقه صغيرة بيكنج بودرمعلقه كبيره صلصة طماطمنصف كيلو لحم مفرومبصلملعقة صغيرة ملحملعقة صغيرة من الفلفل الأسودطريقة عمل فتة عيد الأضحى بالصور خطوة بخطوة1- في الكبه فرم اللحم للحصول على لحمةٍ ناعمةٍ متجانسة مع التوابل ونضعها في الثلّاجة لمدّة ليلة كاملة حتى الاستخدام.2- يتم أخذ ماء البصل مع الصلصة وتصبع الكفتة المشويةطريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف هالةمقادير طريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف هالة½ كيلو لحم بقرى مفروم1 حبة بصلة كبيرة الحجم مفرية ناعماً1 ملعقة صغيرة بهار لحم (7 بهارات)1 ½ ملعقة صغيرة ملح1 ملعقة صغيرة فلفل أسودطريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف هالة بالخطوات1-في الكبة ضعي اللحم المفروم والبصل والبهارات وافرمي جميع المكونات حتى تمتزج ببعضها وتصبح عجيناً ناعماً يمكن تشكيله، ثم غطيه وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.2-يسخن الفرن جيدا على حرارة فوق المتوسط، وتدهن صينية فرن بقليل من الزيت .3-شكلي الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم ونضعها فى الفرن لمدة 10 دقائق.4-وتقدم مع الأرز بالشعرية وسلطة لبن الزبادى والطحينة .طريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف الشربينيطريقة عمل كفتة عيد الأضحى بالمقاديرلحم مفرومبصلبهاراتزيتملح فلفل أسودليةطماطمفلفل اخضربقدونسطريقة عمل كفتة عيد الأضحى بالخطوات1-يفرم البصل ويصفى ويوضع جزءا منه على اللحم المفروم ويخلطوا جيدًا.2-تفرم اللحمة المفرومة مع اللية ثم تضاف البهارات والملح ثم ترفع عن الكبة و يشكل خليط الكفتة على شكل كورة ثم تفرد أصابع في الأسياخ وتشوى وتقدم الكفتة في طبق وتزين بالخضراواتمقادير طريقة عمل كفتة العيد بالمقاديرنصف كيلو لحمة مكعباتأعواد شيش كبابفلفل الوان مكعباتبصل احمر مكعباتزيت زيتونملحفلفل أسودعصير ليمون2 عود زعترصلصة طماطمعسل ابيضماءبصلثوم مفرومروزمارى طازجملعقة صغيرة سكرطماطم شيريمشروم صغير1-فى وعاء زجاجى يوضع عصير الليمون مع التوابل والسكر وماء بصل ويتم تقليبهم جيدا2- توضع التتبيلة على اللحمة ووتترك لتتشرب قليلا ثم ترصى اللحمة المشروم و والخضراوات فى أعواد الشيش وترص على الجريل مع الزيت ويمكن خلط باقى التتبيلة مع عسل ابيض و الصلصة و روزمارى .طريقة عمل كفتة العيدطريقة عمل كفتة عيد الأضحى بالمقادير والخطوات1 ملعقة صغيرة فلفل أسود1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون1 ملعقة صغيرة قرفةكيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن2 حبة بصل مبشورة ناعمة4 فص ثوم مهروس1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات1 ملعقة صغيرة ملحبالخطوات طريقة عمل كفتة عيد الأضحى بالمقادير والخطوات1- ببشر البصل والثوم المهروس ويتم وضعم فوق اللحم مع التوابل المشكلة أي الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والسبع بهارات ونحرك حتى تمتزجالمكونات جييدا2-في صينية الفرن نشكل اللحم على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعها3- توضع صينية الكفتة وتترك 30 دقيقة حتى تنضج اللحمة وبذلك تكون الكفتة المشوية جاهزة للتقديم