بخطوات سهلة .. طريقة عمل كفتة عيد الأضحى

طريقة عمل كفتة عيد الأضحى
طريقة عمل الكفتة عيد الأضحى من الطرق السهلة والسريعة التي تبحث عنها الكثير من السيدات
على مائدة التي يتم تحضيرها في المطبخ ولا تحتاج إلى الكثير من العناء إليك طريقة عمل الكفتة المشوية وكفتة الحاتي بطرق سهلة وبسيطة في المنزل.
مقادير طريقة عمل كفتة عيد الأضحى
نصف كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهنملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة فلفل أسود
نصف ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1ملعقة صغيرة قرفة
½ ملعقة صغيرة بيكنج صودا
1 حبة بصل مبشورة ناعمة
2 فص ثوم مهروس
ملعقة كبيرة من البهارات
طريقة عمل كفتة عيد الأضحى بالخطوات
1- يتم تقشير البصل ويصفى بالمصفاة ونضع الماء جانبا وويتم إضافة البصل والثوم المهروس فوق اللحم ثم تضاف التوابل ويتم مزج المكونات .
2- نضع البيكنج صودا ونقلبه جيدًا و نقوم بوضع الكفتة على الأسياخ و نحمي الفرن ونضع صينية الكفتة ونتركها لحوالي 30 دقيقة حتى تنضج
طريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف حسن
بقدونس للتقديم
ملح
فلفل أسود
لية ضاني
لحمة مفرومة
بصل
7 بهارات
بقدونس
زيت عباد الشمس
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خطوات طريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف حسن
يفرم البصل ويصفى ويخلط مع باقي المكونات وتشكل عجينة الكفتة أصابع على أسياخ خشبية مع ترطيبها بخليط ماء البصل وماء الطماطم ثم توضع الأصابع على شواية ساخنة وتوضع في صينية وتدخل الفرن ساخنا ليكتمل نضجها وتقدم مع البقدونس
بالمقادير عمل فتة عيد الأضحى بالصور خطوة بخطوة
نصف ملعقة صغيرة بهار لحمه
معلقه كبيره نشا
معلقه صغيرة بيكنج بودر
معلقه كبيره صلصة طماطم
نصف كيلو لحم مفروم
بصل
ملعقة صغيرة ملح
ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود
طريقة عمل فتة عيد الأضحى بالصور خطوة بخطوة
1- في الكبه فرم اللحم للحصول على لحمةٍ ناعمةٍ متجانسة مع التوابل ونضعها في الثلّاجة لمدّة ليلة كاملة حتى الاستخدام.
2- يتم أخذ ماء البصل مع الصلصة وتصبع الكفتة المشوية
طريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف هالة
مقادير طريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف هالة
½ كيلو لحم بقرى مفروم
1 حبة بصلة كبيرة الحجم مفرية ناعماً
1 ملعقة صغيرة بهار لحم (7 بهارات)
1 ½ ملعقة صغيرة ملح
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
طريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف هالة بالخطوات
1-في الكبة ضعي اللحم المفروم والبصل والبهارات وافرمي جميع المكونات حتى تمتزج ببعضها وتصبح عجيناً ناعماً يمكن تشكيله، ثم غطيه وضعيه في الثلاجة لمدة ساعة.
2-يسخن الفرن جيدا على حرارة فوق المتوسط، وتدهن صينية فرن بقليل من الزيت .
3-شكلي الكفتة على شكل أصابع متوسطة الحجم ونضعها فى الفرن لمدة 10 دقائق.
4-وتقدم مع الأرز بالشعرية وسلطة لبن الزبادى والطحينة .
طريقة عمل كفتة عيد الأضحى للشيف الشربيني
طريقة عمل كفتة عيد الأضحى بالمقادير
لحم مفروم
بصل
بهارات
زيت
ملح فلفل أسود
لية
طماطم
فلفل اخضر
بقدونس
طريقة عمل كفتة عيد الأضحى بالخطوات
1-يفرم البصل ويصفى ويوضع جزءا منه على اللحم المفروم ويخلطوا جيدًا.
2-تفرم اللحمة المفرومة مع اللية ثم تضاف البهارات والملح ثم ترفع عن الكبة و يشكل خليط الكفتة على شكل كورة ثم تفرد أصابع في الأسياخ وتشوى وتقدم الكفتة في طبق وتزين بالخضراوات
مقادير طريقة عمل كفتة العيد بالمقادير
نصف كيلو لحمة مكعبات
أعواد شيش كباب
فلفل الوان مكعبات
بصل احمر مكعبات
زيت زيتون
ملح
فلفل أسود
عصير ليمون
2 عود زعتر
صلصة طماطم
عسل ابيض
ماء
بصل
ثوم مفروم
روزمارى طازج
ملعقة صغيرة سكر
طماطم شيري
مشروم صغير
1-فى وعاء زجاجى يوضع عصير الليمون مع التوابل والسكر وماء بصل ويتم تقليبهم جيدا
2- توضع التتبيلة على اللحمة ووتترك لتتشرب قليلا ثم ترصى اللحمة المشروم و والخضراوات فى أعواد الشيش وترص على الجريل مع الزيت ويمكن خلط باقى التتبيلة مع عسل ابيض و الصلصة و روزمارى .
طريقة عمل كفتة العيد
طريقة عمل كفتة عيد الأضحى بالمقادير والخطوات
1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
1 ملعقة صغيرة قرفة
كيلو لحمة مفرومة ناعمة مع الدهن
2 حبة بصل مبشورة ناعمة
4 فص ثوم مهروس
1 ملعقة كبيرة من السبع بهارات
1 ملعقة صغيرة ملح
بالخطوات طريقة عمل كفتة عيد الأضحى بالمقادير والخطوات
1- ببشر البصل والثوم المهروس ويتم وضعم فوق اللحم مع التوابل المشكلة أي الملح والفلفل والقرفة والزنجبيل والسبع بهارات ونحرك حتى تمتزجالمكونات جييدا
2-في صينية الفرن نشكل اللحم على السيخ أو على شكل أقراص ثم نضعها
3- توضع صينية الكفتة وتترك 30 دقيقة حتى تنضج اللحمة وبذلك تكون الكفتة المشوية جاهزة للتقديم
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