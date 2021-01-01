محامي نيرة أشرف : دفاع فريد الديب عن المتهم لن يغير شيئا من عقوبة المتهم



فريد الديب فريد الديب



قال المستشار خالد عبد الرحمن، الدفاع بالحق المدني عن أسرة طالبة المنصورة نيرة أشرف، أن تداول اخبار تولي المحامي فريد الديب القضية والدفاع عن المتهم محمد عادل الذي قتلها أمام الجميع أمام بوابة جامعة المنصورة، لأن يغير موقف المتهم في القضية وسيتم إدانته بأقصى عقوبة.



وأضاف عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن حجز المحكمة للقضية للنطق بالحكم بعد إحالة أوراقها لفضيلة المفتي يعتبر قفلت في أول درجة، وليس من حق أحد من اطراف القضية تقديم أى طلبات أو أي دفوع لهيئة المحكمة.



وأوضح دفاع أسرة نيرة أشرف طالبة المنصورة، أنه لا يحق لأى طرف في القضية التقدم بطلب رد لهيئة المحكمة وذلك لانتهاء كافة الإجراءات بها وسماع مرافعة النيابة ودفاع المتهم والدفاع بالحق المدني وإحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم فيها بعد أخذ رأى فضيلة المفتي في إعدامه.

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دفاع نيرة أشرف: طرح اسم فريد الديب فزاعة للرأي العاموأكد الدفاع أن طرح اسم فريد الديب للدفاع عن المتهم محمد عادل، ما هو إلا فزاعة للرأى العام ولن يغير شىء في القضية، وأن وراء ذلك هم من روجوا موضوع الـ 5 ملايين جنيه دية لأسرة نيرة أشرف وهدفهم جمع تعاطف كبير مع المتهم دون النظر لبشاعة الجريمة التي ارتكبها المتهم بحقة الطالبة والمجتمع.ملابسات موافقة فريد الديب المحامى المعروف للدفاع عن قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف لم تكن مفاجأة للكثيرين الذين يعرفون المحامى الشهير جيدا، حيث ترافع بعد ثورة 25 يناير عن الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ومن قبله عن "الجاسوس الإسرائيلى " عزام عزام، وهى قضايا كانت محل اهتمام من الرأى العام المصرى والعربى، لكن مالايعرفه هؤلاء عن المحامي المخضرم، أنه لايهتم بالرأى العام، هو يختار القضايا وفق رؤية قانونية، يجتمع مع محامي مكتبه، ثم يبدأ فى تجهيز أوراقه، تاركا للرأي العام حق الانتقاد أو التأييد.فريد الديب يوافق على الدفاع عن قاتل نيرة ..هل له وجهة نظر قانونية؟شقيقة قاتل نيرة ضحية حادث المنصورة: شكرا فريد الديب. والعدالة ستتحقق في نقض حكم الإعدامكواليس الموافقة المبدئية على الدفاع عن قاتل الطالبة نيرة اشرف، مرت بمراحل كثيرة، كانت بدايتها مع الجلسة الأولى لمحاكمة المتهم، وما شهدته من تفاصيل، واستقرت الرؤية والموافقة المبدئية لدى الديب بعد كلمة المستشار رئيس الدائرة والتى تلاها قبل صدور قراره بإحالة أوراق المتهم الى فضيلة مفتى الجمهورية لأخذ الرأى الشرعى بإعدامه ، حيث كان لفريد الديب وجهة نظر قانونية .المحامى المخضرم تلقى عرضا من بعض الأفراد والجمعيات التى ترفض أحكام الإعدام، بالدفاع عن المتهم، لكنه رفض فى البداية الترافع أمام محكمة الجنايات، حيث كان قد اتخذ قرارا مسبقا أعلنه خلال مرافعته فى قضية الآثار الكبرى أنه أصيب بالأمراض ولن يترافع أمام محاكم الجنايات مرة اخرى فهي تأخذ منه وقتا وأموره الصحية لم تعد تساعده على ذلك.