بسبب الأعذار القهرية .. تنبيه عاجل بشأن تأجيل امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة



امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة



تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للدور الثاني بالدرجة الكاملة .. أمر يتساءل عنه بعض الطلاب الذين تعرضوا لعذر مرضي منعهم من دخول امتحانات الدور الاول .



وحول صوابط تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للدور الثاني بالدرجة الفعلية أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الثانوية العامة 2022 الذين تغيبوا عن أداء امتحانات الثانوية العامة 2022 في الدور الاول لظروف مرضية أو قهرية ، و الطلاب الذين اصيبوا أثناء أداء الامتحان بأي ازمات صحية مفاجئة ، من حقهم تقديم طلب بـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للدور الثاني بالدرجة الفعلية.



وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على ضرورة أن يقوم هؤلاء الطلاب الراغبين في تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للدور الثاني بالدرجة الفعلية بتقديم المستندات الخاصة بذلك في موعد اقصاه 10 أغسطس 2022.

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ويتم عرض الطالب الراغب في تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للدور الثاني بالدرجة الفعلية على اللجنة الطبية العامة بالمديرية فور حدوث العذر المرضي والتي تقوم بعرضها على الادارة المركزية للجان الطبية التابعة للمديريةويتم التقدم بالمستندات للادارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم بعرضها على ادارة شئون الطلبة بالادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة (ولا تقبل طلبات بالوزارة من اولياء الامور ) على أن يكون تقديم المستندات الى الوزارة في موعد اقصاه اسبوع من تاريخ الغيابتأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 للدور الثاني بالدرجة الفعليةالمستندات المطلوبة لـ تأجيل امتحانات الثانوية العامة 2022 بالدرجة الفعليةخطاب من الادارة التعليمية التابع لها الطالب موجها للادارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارةموافقة الادارة المركزية للجان الطبية على تأجيل الامتحان للدور الثاني لظروفه المرضيةصورة من رقم الجلوسبيان غياب للطالب من رئيس اللجنة او لجنة النظام والمراقبة التابع لها الطالب موضحا به المادة واليوم ومختوم بختم رئيس اللجنةوفي حالة حدوث عذر مرضي مفاجئ للطالب اثناء تأدية الامتحان مما يحول دون استمراره في اداء هذا الامتحان يجب على رئيس اللجنة وطبيب اللجنة أو الزائـرة الصحية نقل الطالب بسيارة الإسعاف إلـى أقـرب مستشـفـي حكـومي لتقريـر حـالـة الطالب المرضية .علي ولي الأمر تقديم المستندات إلي الإدارة التعليمية التابع لها الطالب والتي تقوم برفعها للإدارة العامة للتعليم الثانوي بالوزارة وتشمل المستندات تقرير مـن طبيب ورئيس اللجنـة بحالة الطالب المرضية بالإضافة إلي إفادة معتمدة مـن لجنة النظام والمراقبة تشمل محضر إثبات حالة يثبت فيه ما حدث للطالب أثناء أداء الامتحان.