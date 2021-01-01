تكشف شركة Arm عن أول بطاقة رسوميات تدعم تتبع الأشعة للهواتف

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أعلنت شركة Arm عن وحدة معالجة رسوميات جديدة من سلسلة Immortalis، وهي الأولى من نوعها التي تتضمن ميزة تتبع الأشعة المعتمدة على الأجهزة على الهاتف المحمول.



وذلك لأن أجهزة الكمبيوتر وأحدث وحدات تحكم Xbox Series X و PS5 تتجه جميعها تدريجياً نحو المرئيات الرائعة بتتبع الأشعة.



وتحمل الوحدة الجديدة الاسم Immortalis-G715 وهي أول وحدة معالجة رسومات من Arm تقدم نفس الشيء على هواتف Android والأجهزة اللوحية.

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تم تصميم Immortalis على أساس Mali، وهي وحدة معالجة رسومات (GPU) تستخدمها شركات أمثال MediaTek و Samsung.وتم تصميمها مع وضع 10-16 نواة في الاعتبار وتعد بزيادة قدرها 15 بالمائة عن الجيل السابق من وحدات معالجة الرسوميات المتميزة في Mali.وترى الشركة أن Immortalis هي بداية الانتقال إلى تتبع الأشعة على الهاتف المحمول بعد نجاحها مع 8 مليارات من وحدات معالجة الرسومات في Mali التي تم شحنها حتى الآن.وأوضح آندي كرايجن، مدير إدارة المنتجات في Arm: “يتمثل التحدي في أن تقنيات تتبع الأشعة Ray Tracing في أنها تستخدم قدر كبير من الطاقة والمساحة عبر نظام الهاتف المحمول على شريحة (SoC)”.ومع ذلك فإن ميزة Ray Tracing على Immortalis-G715 تستخدم فقط 4 بالمائة من منطقة التظليل الأساسية، وتقدم أكثر من 300 بالمائة من تحسينات الأداء من خلال تسريع الأجهزة.وقدمت شركة Arm بالفعل ميزة تتبع الأشعة المعتمدة على البرامج في Mali-G710 العام الماضي، لكن الوعد بدعم الأجهزة يعني أننا سنبدأ في رؤية الهواتف الذكية الرائدة مع هذه الشريحة في بداية عام 2023.وتمتلك Arm أيضاً تحديثاً لخط Mali الرئيسي مع Mali-G715، تشتمل وحدة معالجة الرسومات هذه على تظليل معدل متغير (VRS) لتعزيز أداء الألعاب وتوفير الطاقة على الهاتف المحمول.يعرض VRS بشكل أساسي أجزاء المشهد في اللعبة التي تتطلب مزيداً من التفاصيل، لذلك لا تحتاج التفاصيل الموجودة في الخلفية إلى نفس القدر من قوة العرض.كود ايهيربتعني التحسينات الأخرى أن وحدات معالجة الرسوميات Arm الجديدة هذه ستشهد تحسينًا بنسبة 15 في المائة في كفاءة الطاقة مقارنةً بوحدة معالجة الرسومات السابقة Mali-G710 التي تم تقديمها العام الماضي.تعتبر خطوة Arm لدعم تتبع الأشعة المعتمد على الأجهزة على وحدات معالجة الرسومات الخاصة بها خطوة مهمة لألعاب Android على الأجهزة المحمولة.يقتصر تتبع الأشعة حالياً على وحدات معالجة الرسومات القوية التي توجد عادةً في أجهزة الكمبيوتر المخصصة للألعاب أو أحدث وحدات تحكم Xbox Series X و PS5.شاركت Arm أيضاً جزءاً من خارطة الطريق الخاصة بها والتي تشير إلى أنها ستتابع ضمن سلسلة Immortalis مع وحدة معالجة الرسوميات ‘Titan’ الرائدة في عام 2023 و ‘Krake’ في عام 2024.