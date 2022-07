تضيف سامسونج خدمة الألعاب السحابية إلى شاشاتها الذكية التي أصدرتها هذا العام

سامسونج سامسونج

أعلنت شركة سامسونج رسمياً عن إطلاق مركز الألعاب الخاص بها لأجهزة التلفزيون والشاشات الذكية الخاصة بها والتي أصدرتها هذا العام 2022.



ويضم المركز الذي يحمل الاسم Samsung Gaming Hub UI أفضل تطبيقات بث الألعاب، حيث يوفر وصولاً سريعاً لكل من GeForce Now من إنفيديا Nvidia وجوجل ستاديا Google Stadia و Utomik و Twitch.



كما ويتضمن تطبيق إكس بوكس Xbox TV الجديد من مايكروسوفت Microsoft، ووعدت الشركة أيضاً بإضافة Amazon Luna قريباً.

ومع ذلك ، فإن مركز الألعاب لا يعمل فقط كنقطة انطلاق للألعاب السحابية.حيث ستظهر وحدات تحكم ألعاب الفيديو المتصلة عبر HDMI داخل المركز، جنباً إلى جنب مع الملحقات الخاصة بها، وبالتالي يمكن استخدام وحدة تحكم واحدة بدلاً من الاضطرار إلى إقران عدة وحدات تحكم.وهذا يعني أن سماعات الرأس ووحدات التحكم التي تعمل بتقنية بلوتوث Bluetooth ستعمل عبر العديد من التطبيقات والخدمات والأجهزة من خلال Samsung Gaming Hub.أكبر إضافة جديدة إلى مركز الألعاب هو تطبيق Xbox TV من Microsoft، فبينما تتوفر Stadia و GeForce Now و Twitch عبر مجموعة متنوعة من أجهزة التلفزيون إلا أن تطبيق Xbox هو حصري حالياً ل Samsung Gaming Hub ويوفر الوصول إلى Xbox Cloud Gaming.وتتوفر لعبة فورتنايت Fortnite للعب مجاناً، ولكنك ستحتاج إلى اشتراك إكس بوكس Xbox Game Pass Ultimate للعب أكثر من 100 لعبة.إلى جانب ذلك فقد أضافت شركة إنفيديا Nvidia أيضاً بعض الألعاب إلى خدمتها GeForce Now مثل Alaloth: Champions of The Four Kingdoms و Disgaea 6 Complete و Card Shark و KartKraft و Hotline Miami وغيرها.