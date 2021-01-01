إطلاق Nova 10 و Nova 10 Pro من هواوي في الصين مع معالج Snapdragon 778 4G وكاميرا 50 ميجابكسل



Nova 10 Pro Nova 10 Pro

أطلقت الشركة الصينية العملاقة هواوي هاتفين ذكيين جديدين، الأول هو Nova 10 والثاني هو Nova 10 Pro، ويأتي الهاتفين ضمن مجموعة Nova 10 الجديدة.



يأتي كل من Nova 10 و Nova 10 Pro مع بعض المواصفات الرئيسية مثل كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل ومعالج Snapdragon وشحن سريع يصل إلى 100 واط.



ستتوفر مجموعة Huawei Nova 10 بسعر يبدأ من 2699 يوان صيني أي حوالي 403 دولار. سيبدأ الحجز المسبق للهواتف الذكية اليوم (4 يوليو) الساعة 18:08 بتوقيت وسط أمريكا. سيتم طرح الأجهزة للبيع في الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت وسط أمريكا يوم 8 يوليو.

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يتميز هاتف Nova 10 بشاشة OLED ضخمة بحجم 6.7 بوصة ودقة 2400 × 1080 بكسل مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس 300 هرتز، وتأتي الشاشة بنسبة أبعاد 20:9.يتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Snapdragon 778 4G ثماني النواة مع ما يصل إلى 12 جيجابايت من الذاكرة العشوائية وتخزين بسعة 256 جيجابايت.يتميز Huawei Nova 10 بإعداد كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يتكون من كاميرا فائقة الاستشعار بدقة 50 ميجابكسل وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل ومستشعر ماكرو بدقة 2 ميجابكسل إلى جانب فلاش LED. ومن الأمام، يحتوي الجهاز على مستشعر كاميرا بدقة 60 ميجابكسل.يحتوي الهاتف الذكي على بطارية بسعة 4000 مللي أمبير والتي تدعم الشحن السريع حتى 66 واط. يعمل الهاتف بنظام HarmonyOS V2.0 ويحتوي على مستشعر بصمة مدمج للأمان.وعلى صعيدًا آخر، يأتي إصدار Nova 10 Pro بشاشة OLED بحجم 6.78 بوصة ودقة Full HD+ مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز. توفر الشاشة دقة 2652 × 1200 بكسل وتدعم أيضًا معدل أخذ العينات باللمس 300 هرتز.يأتي الهاتف الذكي مدعوم بمعالج Snapdragon 778 4G مصحوبًا بشريحة Adreno 642L 1، وهو يأتي بذاكرة عشوائية بسعة تصل إلى 12 جيجابايت وسعة تخزين تصل إلى 256 جيجابايت.يحتوي هاتف Nova 10 Pro على بطارية بسعة 4500 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 100 واط، وهو يحتوي ايضًا على مستشعر بصمة داخل الشاشة للأمان ويعمل بنظام HarmonyOS 2.0.وفيما يتعلق بالكاميرات، يوفر الهاتف ايضًا إعدادًا كاميرا ثلاثي من الخلف والذي يضم كاميرا رئيسية فائقة الاستشعار بدقة 50 ميجابكسل، مصحوبة بكاميرا ماكرو واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED.ومن المثير للاهتمام، أنه يحتوي على إعداد كاميرا مزدوج من الأمام مع كاميرا تتبع بزاوية عريضة للغاية بدقة 60 ميجابكسل وكاميرا مقربة بدقة 8 ميجابكسل.