تكشف شركة Infinix المزيد حول تقنية الشحن الخاصة بها Thunder Charge باستطاعة 180 واط



Infinix Infinix

تروج شركة إنفينيكس Infinix لنظام الشحن السلكي السريع الخاص بها والذي يحمل الاسم Thunder Charge وباستطاعة 180 واط.



والآن كشفت الشركة عن مزيد من التفاصيل حول هذا النظام.



وعلى عكس نظام الشحن الفائق السرعة بقوة 160 واط الذي رأيناه العام الماضي (والذي كان مجرد مفهوم)، فإن هذا النظام Thunder Charge سيتوافر في الهواتف في وقت لاحق من هذا العام، وسيظهر لأول مرة على هاتف رائد لم يتم تسميته بعد.

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الهدف من الشاحن الجديد بقوة 180 واط هو شحن بطارية تبلغ 4,500 مللي أمبير في الساعة بنسبة 50? في أربع دقائق فقط.وكما هو الحال في هاتف Infinix Note 12 VIP، سيكون هناك وضع Furious، والذي يتم شحن البطارية فيه بأقصى سرعة، ووضع عادي والذي لا يزال سريعاً ولكنه يحافظ على درجات الحرارة منخفضة.كشفت Infinix عن تفاصيل شاملة حول نظام Thunder Charge، حيث ستستخدم الشركة بطاريتين 8C متصلتين في سلسلة بحيث يتعين على كل منهما التعامل مع 90W فقط من الطاقة.كما أنه يوجد عدة طبقات من تحسينات الحماية والفعالية لتقليل توليد الحرارة إلى الحد الأدنى.حيث عملت Infinix مع الشركات المصنعة الرائدة للبطاريات لإنشاء تصميم متعدد الأقطاب، مما يقلل من المقاومة الداخلية للبطارية بأكثر من 50?.وسيتم تغذية هاتين البطاريتين بواسطة ثلاث مضخات شحن بكفاءة تحويل 99% (أفضل ما استخدمته Infinix حتى الآن)، وتقلل هذه الأشياء من الحرارة المتولدة، لكنها لا تكفي لضمان التشغيل الآمن.يحتوي نظام Thunder Charge على 111 آلية أمان للبرامج والأجهزة، للتحري عن أشياء مثل درجة الحرارة المرتفعة والجهد المتزايد والتداخل الكهرومغناطيسي وما إلى ذلك وسيوقفون عملية الشحن إذا حدث أي شيء.كما يوجد 20 مستشعراً لدرجة الحرارة التي تراقب منفذ USB وشرائح الشحن والبطارية والمواقع الرئيسية الأخرى.ويهدف النظام بشكل عام إلى الحفاظ على درجة حرارة الهاتف أقل من 43 درجة مئوية لتقليل تدهور البطارية.كما وسيستخدم Thunder Charge شريحة تشفير خاصة للتحقق من صحة الكابل للتأكد من أن كابل الشحن يمكنه التعامل مع الحمل.يمكن استخدام الكابلات الأخرى كما يمكن استخدام شاحن Infinix لشحن الأجهزة الأخرى إلا أنه في هذه الحالة سيتم تقييد الاستطاعة إلى 60 واط أو 100 واط في هذه الحالات.أخيراً فقد حصل Thunder Charge على شهادة نظام الشحن السريع الآمن من TUV Rheinland.ستأتي الهواتف الأولى المزودة بنظام الشحن السريع 180 واط من Infinix في النصف الثاني من هذا العام.