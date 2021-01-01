ستتضمن ساعة آبل القادمة مستشعراً لقياس درجة حرارة الجسم

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ذكرت تقارير إخبارية أن ساعة آبل القادم التي ستحمل الاسم Apple Watch Series 8 ستأتي مع مستشعر لقياس درجة حرارة الجسم.



وذلك لتنبيه المستخدم في حال ارتفاعها من أجل مراجعة طبيب، وفقاً لتقرير صادر عن Mark Gurman من Bloomberg.



وبحسب التقرير فإن هذ المستشعر لا يزال يتعين عليه اجتياز الاختبار الداخلي قبل ظهوره رسيماً، وإذا حدث ذلك فمن المتوقع أن تدمج Apple الميزة في Watch Series 8.

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ومن غير المتوقع أن تتضمن ساعة Apple Watch SE القادمة على هذا المستشعر.وانتشرت الشائعات حول هذا المستشعر منذ أكثر من عام من الآن.ويعتقد محلل سلسلة التوريد Ming-Chi Kuo أيضاً أن المستشعر سيظهر لأول مرة في وقت لاحق من هذا العام.بصرف النظر عن مستشعر درجة حرارة الجسم، قال غورمان إلى عدم وجود أي تغييرات أخرى كبيرة على ساعة Apple Watch القادمة، لكنه لمّح إلى إمكانية تحسين شاشة العرض في الطرز المتطورة.وتوقع غورمان Gurman الأسبوع الماضي أن معالج الساعة سيكون له نفس مستوى الأداء كما هو الحال في ساعات S7 و S6 السابقة، مع عدم وجود ترقية على مستوى المعالج حتى عام 2023.فيما يتعلق بميزات تتبع الصحة على الأجهزة القادمة الأخرى قال Gurman إن الطراز الجديد من AirPods Pro الذي يشاع أنه يركز على اللياقة البدنية لن يتضمن مستشعر درجة الحرارة أو معدل ضربات القلب هذا العام.