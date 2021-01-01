مواصفات و سعر هاتفي Xiaomi 12S و 12S Pro من شاومي



Xiaomi 12S Xiaomi 12S

كشفت شركة شاومي عن سلسلة 12S والتي تتضمن هاتفي Xiaomi 12S و 12S Pro إضافة لهاتف Xiaomi 12S Ultra والتي تتميز جميعها بقدرات تصوير كبيرة تم تطويرها بالتعاون مع شركة Leica الشهيرة.



ويتضمن هاتفا Xiaomi 12S و 12S Pro مستشعر IMX707 بحجم 1/1.28 بوصة في الكاميرا الرئيسية.



نظرة سريعة على المستشعر IMX707: إنه مستشعر 50 ميجابكسل (1/1.28 بوصة) مع 1.22 ميكرومتر من البكسل الأصلي (2.44 ميكرومتر بعد التجميع).

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وتحتوي أيضاً عدسات Leica Summicron ودعم ملفات تعريف Leica للتصوير.ويمكن للمستخدمين عند التصوير الاختيار بين الإعدادات المسبقة لـ Leica Authentic Look و Leica Vibrant Look.حيث يقوم الأول بإنشاء المظهر الطبيعي الذي تشتهر به Leica، أما الأخير فقد تم ضبطه بواسطة كل من Leica و Xiaomi وهو مزيج من أنماط الشركتين.بالإضافة إلى ذلك تدعم الهواتف التقاط صور RAW 10 بت، والتي تمت معايرتها بواسطة Adobe Labs.سيقوم الهاتف بتضمين البيانات الوصفية لتصحيح الألوان في الملفات، حتى يتمكن Adobe Lightroom من تحسين الصور تلقائياً، مما يمنح المصورين نقطة انطلاق جيدة للمعالجة اللاحقة للقطات الخاصة بهم.هاتف 12S Pro .تدعم الهواتف أوضاع التصوير المتتابع بمعدل 30 إطاراً في الثانية بالإضافة إلى وضع AI Image Solution و ProFocus من Xiaomi لبدء التشغيل السريع والتقاط الصور بشكل مستمر.يحتوي طراز Pro على كاميرتين أخريين بدقة 50 ميجابكسل: إحداهما بعدسة 50 مم (تكبير بصري 2x) والأخرى بعدسة واسعة للغاية 14 مم (115 درجة FoV).فيما يتضمن الإصدار العادي 12S عدسة 13 ميجابيكسل واسعة للغاية وعدسة مقربة بدقة 5 ميجابيكسل.يعمل كلا الهاتفين Xiaomi 12S و 12S Pro بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الجديد، والذي يحسن الأداء بنسبة 10%، وتقليل استخدام الطاقة بنسبة 30%.ستتمتع الهواتف بعمر أطول للبطارية وستعمل بشكل أكثر برودة تحت الحمل.يحتوي هاتف Xiaomi 12S Pro على شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.73 بوصة ودقة +FHD ومعدل تحديث متغير من 1 إلى 120هرتزفيما يكون الإصدار العادي 12S أصغر حجماً بلوحة 6.28 بوصة مع معدل تحديث 120 هرتز (ومع ذلك فهي ليست لوحة LTPO).ويتضمن كلا الهاتفين بطارية بسعة 4600 مللي أمبير في الساعة.يدعم 12S Pro الشحن السريع: 120 واط سلكي يمكن شحنه كاملاً في غضون 19 دقيقة أو خلال 25 دقيقة في وضع الحرارة المنخفضة.أما الشحن اللاسلكي فهو باستطاعة 50 واط.سيتوفر كل من Xiaomi 12S و 12S Pro قريباً في الصين، حيث يبدأ سعر هاتف XIAOMI 12S Pro من 700 دولار لطراز 8/128 جيجابايت، وهناك أيضاً إصدار 8/256 جيجابايت و 12/256 جيجابايت.يبدأ سعر XIAOMI 12S من 600 دولار للطراز الأساسي 8/128 جيجابايت.تتوفر نفس تكوينات الذاكرة: 8/256 جيجابايت و 12/256 جيجابايت و 12/512 جيجابايت.