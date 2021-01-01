تواجه «آبل» دعوى قضائية



آبل آبل

تواجه شركة آبل محاكمة كاملة في المملكة المتحدة بسبب مزاعم بأنها انتهكت قانون المنافسة من خلال فرض رسوم زائدة على الأشخاص مقابل التطبيقات الموجودة في متجر التطبيقات التابع لها.



رفضت محكمة في لندن استئناف شركة Apple للحد من مطالبة المستهلك بقيادة الدكتورة راشيل كينت، محاضرة في الاقتصاد الرقمي.



يدعي ادعاء الدكتور كينت أن شركة آبل انتهكت القانون من خلال استبعاد المنافسة وفرض مستوى غير قانوني من العمولة على المشتريات الرقمية في متجر التطبيقات.

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وتجادل بأن إجبار مطوري التطبيقات على استخدام نظام الدفع الخاص بشركة Apple في عمليات الشراء داخل التطبيق والحصول على عمولة تصل إلى 30 في المائة على تلك المعاملات أمر غير عادل وقد أدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين.إذا كانت القواعد التجريبية ضد Apple ، فإن 19.6 مليون مستهلك اشتروا تطبيقات مدفوعة في App Store منذ أكتوبر 2015 يحق لهم الحصول على 1.5 مليار جنيه إسترليني كتعويض.تنطبق الدعوى القانونية على التطبيقات الأكثر شيوعًا على أجهزة iPhone و iPad ، بما في ذلك Fortnite و YouTube و Tinder وغيرها ، والتي تتطلب الدفع عند نقطة التنزيل أو مدفوعات الاشتراك أو السماح بعمليات الشراء داخل التطبيق.القضية هي أيضًا "إلغاء الاشتراك" ، مما يعني أن الأشخاص المؤهلين لاسترداد الأموال سيتم تضمينهم تلقائيًا في المطالبة ، ما لم يختاروا إلغاء الاشتراك في الإجراءات.قال الدكتور كينت ، الذي يحاضر في King’s College London ويمثله مكتب المحاماة Hausfeld & Co. "هذه أخبار رائعة لمستخدمي App Store في المملكة المتحدة، أحيي محكمة استئناف المنافسة على هذا القرار الواضح والمدروس جيدًا.