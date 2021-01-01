تكشف شاومي عن أقوى هواتفها الرائدة: هاتف Xiaomi 12S Ultra



Xiaomi 12S Ultra Xiaomi 12S Ultra

كشفت شركة شاومي رسمياً عن هاتفها الرائد الجديد هاتف Xiaomi 12S Ultra الذي يعتبر واحداً من أفضل الهواتف الذكية في العالم.



أبرز ما يميز هذا الهاتف هو قدرات التصوير الهائلة والتي تمت بمساعدة شركة Leica وأحدث معالجات سناب دراجون Snapdragon.



مواصفات هاتف Xiaomi 12S Ultra

نبدأ بأبرز ما يميز الهاتف وهو موضوع التصوير حيث يتضمن ثلاث كاميرات خلفية: كاميرا رئيسية وهي الأكثر تقدماً من أي كاميرا في هاتف ذكي آخر.

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وهي عبارة عن عدسة ذات زاوية عريضة بدقة 50.3 ميجابكسل ومستشعر IMX989 من سوني والذي يبلغ حجمه 1 بوصة.وهو أكبر مستشعر متوافر بالنسبة لأي هاتف ذكي، وهو يجلب أكبر وحدات البكسل الفردية عند 3.2 ميكرومتر في وضع تجميع البيكسل 4 في 1 ذو 12.5 ميجابكسل.العدسة الموجودة أمام المستشعر مقاس 1 بوصة عبارة عن عدسة ذات عنصر 8P، وتعالج مشكلات مثل التوهج والانحراف اللوني والظلال.الكاميرتان الأخريان الموجودتان في الجزء الخلفي من الهاتف تحملان مستشعر Sony IMX586 وكلاهما بدقة 48 ميجابكسل.واحدة فائقة الاتساع (13 مم وفتحة عدسة f/2.2) مع ضبط تلقائي للصورة وقدرات الماكرو.والأخرى هي عدسة بيريسكوب (120 ملم وفتحة عدسة f/4.1)، وتلتقط كلا الكاميرتين صورًا ثابتة بدقة 12 ميجابكسل مع 1.6 ميكرومتر بكسل بعد التجميع.بالإضافة إلى ذلك هناك طلاء حبر حافة العدسة، بالإضافة إلى مادة البوليمر المشترك الأوليفين، ومرشح ضوء الأشعة تحت الحمراء مع تقنية طلاء الدوران. وقامت Leica بتزيين وحدة الكاميرا الخلفية بالكامل بعلامة Summicron الشهيرة.يوجد نوعان من أنماط التصوير الفوتوغرافي: Leica Authentic Look و Leica Vibrant Look: حيث يهدف النمط الأول إلى الحصول على صورة طبيعية، مع التركيز على تباين الضوء والظل، وإضافة العمق إلى الصور.فيما يركز النمط الثاني النابض بالحياة على ذكاء التصوير الفوتوغرافي الحاسوبي من شاومي Xiaomi مع جمالية Leica.بالإضافة إلى ذلك هناك مرشحات Leica – Leica Vivid و Leica Natural و Leica BW Natural و Leica BW High Contrast.يمكن لـ Xiaomi 12S Ultra التقاط الصور بتنسيق JPEG أو HEIF عالية الكفاءة في 8 بت، بالإضافة إلى ملفات DNG RAW 10 بت مع ملف تعريف مضمن لبرنامج Adobe’s Lightroom.من ناحية الفيديو يعد هاتف Xiaomi 12S Ultra أول هاتف يعمل بنظام Android يدعم تسجيل Dolby Vision HDR، حيث يتم التقاط مقاطع الفيديو h.265 10 بت في HLG مع مساحة ألوان Rec.2020 في كل من 4K و FullHD.في وضع 4K تحصل على 30 إطاراً في الثانية و 60 إطارًا في الثانية بمعدل يصل إلى 80 ميجابت في الثانية، بينما عند 1080 بكسل لديك 60 إطارًا في الثانية بمعدل 55 ميجابت في الثانية و 30 إطار في الثانية بمعدل 35 ميجابت في الثانية.يتضمن الهاتف أيضاً كاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابيكسل.بالانتقال إلى باقي المواصفات يمتلك الهاتف شاشة E5 Super AMOLED مقاس 6.73 بوصة بدقة تبلغ 3200 × 1440 بكسل مع دعم AdaptiveSync Pro، والتي يمكن تحديثها بشكل متغير من 1 هرتز إلى 120 هرتز.تدعم البطارية التي تبلغ 4,860 مللي أمبير في الساعة الشحن السلكي 67 وات والشحن اللاسلكي 50 وات (الشحن اللاسلكي العكسي 10 وات).يحوي الهاتف شريحتين مخصصتين لإدارة البطارية: شريحة الشحن Xiaomi Surge P1 تحمي البطارية من الشحن الزائد وتطيل من عمرها ، بينما يدير Xiaomi Surge G1 استخدام البطارية مما يطيل من القدرة على التحمل.يعمل هاتف Xiaomi 12S Ultra بمعالج Snapdragon 8+ Gen 1 الجديد بسعة 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت من سعة تخزين UFS 3.1.هاتف Xiaomi 12S Ultraتفتخر Xiaomi بأن 12S Ultra تتميز بآلية تبريد سائل ثلاثية الأبعاد جديدة مبتكرة، والتي تستخدم شبكة شعيرية لضخ سائل التبريد المكثف في الجانب المقابل للمنطقة الدافئة.ويوفر 12S Ultra مكبرات صوت استريو تم ضبطها بواسطة Harman Kardon، مع دعم Dolby Atmos، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 12 وواجهة MIUI 13 .يزن الهاتف 225 جراماً وهو مقاوم للماء والغبار وفقًا لمعيار IP68، ويأتي باللون الأسود الكلاسيكي والأخضر مع لمسة خلفية تشبه الجلد.أخيراً ولسوء الحظ فقد أكدت شركة شاومي Xiaomi أن هذا الهاتف غير متاح خارج الصين في الوقت الحالي.هاتف Xiaomi 12S Ultraيبدأ سعر الهاتف من حوالي 900 دولار للنسخة 8/256 جيجابايت، ويصل حتى 1050 دولار تقريباً لنسخة 12/512 جيجابايت.