عن طريق بكتيريا في التربة..علماء يجدون طريقة لتشغيل الطائرات

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تتمثل إحدى المشكلات طويلة الأجل المتعلقة بالسفر الجوي في اعتماده على البترول، وهو مورد محدود يساهم في تغير المناخ.



توصل الباحثون إلى طريقة لإنشاء وقود بديل للطائرات عن طريق حصد جزيء كربون فريد من نوعه يتم إنتاجه من بكتيريا أساسية موجودة في التربة.



مع العلم أن اشتعال وقود الطائرات البترولي يخلق كمية هائلة من الطاقة عند اشتعاله، تساءل العلماء عما إذا كانت هناك طريقة لتكرار العملية دون الاعتماد على الوقود الأحفوري.

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قال بابلو كروز موراليس، المؤلف الرئيسي للبحث ، وعالم الأحياء الدقيقة في الجامعة التقنية بالدنمارك: إن الوقود من البكتيريا سيعمل كثيرًا مثل وقود الديزل الحيوي.أضاف"ستحتاج إلى المعالجة حتى تشتعل عند درجة حرارة أقل من درجة الحرارة اللازمة لحرق الأحماض الدهنية ، ولكن عند الاشتعال ، ستكون قوية بما يكفي لإرسال صاروخ إلى الفضاء.تابع "إذا تمكنا من صنع هذا الوقود بالبيولوجيا، فلا توجد أعذار لصنعه بالزيت، إنه يفتح إمكانية جعلها مستدامة".يأمل الباحثون ، الذين نشروا النتائج التي توصلوا إليها في 30 يونيو في مجلة جول ، في توسيع نطاق العملية في المستقبل حتى يكون للوقود البديل فرصة لاستخدامه بالفعل في الطائرات.