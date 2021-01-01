تحصل سيارات «تسلا» الكهربائية على ميزة جديدة

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تسلا

اكتسبت سيارات "تسلا" الكهربائية ميزة جديدة لضمان سلامة وأمان الركاب، وهي قدرتها على المسح بحثا عن الحفر والأرصفة المكسورة وكذلك عيوب الطرق الأخرى.

وتتوافر الميزة الجديدة في آخر تحديث لبرنامجها (2022.20)، وذلك في طرازي "إس" و"إكس"، المزودان بنظام تعليق تكيفي في السيارات، وفقا لموقع "إلكتريك".

وستساهم الميزة في تحديد بيانات "خارطة طريق تقريبية"، لما يمكن أن تحتويه الطرق من عيوب لكي يتفاداها سائق السيارة أثناء القيادة.

وكان مؤسس شركة "تسلا"، الملياردير إيلون ماسك، ألمح قبل عامين إلى وصول هذه الميزة إلى سياراته.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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