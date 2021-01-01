يحصل "واتس آب" على ميزات جديدة قد تهم الكثيرين

ذكر موقع WABetaInfo أن تطبيق "واتس آب" قد يحصل على ميزات جديدة لتعزيز خصوصية المستخدمين.
وتبعا للموقع فإن المطورين في "واتس آب" يعملون حاليا على إصدار مستقبلي من التطبيق مخصص لأنظمة iOS، وهذا الإصدار سيحمل معه "ميزات التخفي" التام للمستخدمين.
ومع الميزات الجديدة سيكون مستخدم التطبيق قادرا على أخفاء "حالة آخر ظهور" له في التطبيق ليس فقط عن جهات الاتصال لديه بل وعن كافة الجهات التي قد تستخدم التطبيق.
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