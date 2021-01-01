تختبر لامبورجيني إصدار هوراكان ستيراتو الجديد للتضاريس الوعرة “فيديو تجسسي”

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صورة الخبر: لامبورجيني
لامبورجيني

المربع نت – حصلت لامبورجيني هوراكان على إصدارات خاصة متعددة منذ انطلاقها في الأسواق في عام 2014، وتعمل العلامة الإيطالية حالياً على تطوير إصدار مخصص للتضاريس الوعرة من السوبركار باسم “ستيراتو”.

ومهدت لامبورجيني لها بسيارة اختبارية منذ ثلاثة أعوام، وتم تمويه هذه النسخة بشكل محكم لإخفاء التغييرات الجمالية المتوقعة، ولكن يمكن ملاحظة الخلوص الأرضي المرتفع، والقضبان الجديدة على السقف، والرفارف البارزة.

ونظراً لأنه من المتوقع أن تستند إلى هوراكان إيفو، فمن المحتمل أن تتميز بمحرك V10 سعة 5.2 لتر بقوة 631 و600 نيوتن.متر من عزم الدوران يتصل بناقل حركة مزدوج القابض بسبع سرعات ونظام دفع كُلي، لتتسارع من 0 إلى 100 كلم/س في 2.9 ثانية، والوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 325 كلم/س.

من المتوقع تدشين هوراكان ستيراتو الجديدة قريباً لتكون واحدة من 4 سيارات جديدة ستكشف عنها لامبورجيني هذا العام، وقد تكتفي العلامة بإنتاج 500 أو 1000 نسخة فحسب من الإصدار.

المصدر: المربع نت

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