زيادة أسعار سيارات جاك موديل 2022

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أعلنت مجموعة القصراوي جروب، الوكيل المحلي للعلامة الصينية جاك في مصر، عن ارتفاع أسعار سيارات جاك موديل 2022، وتراوحت قيم الزيادة السعرية بين 5 آلاف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، وتوفر الشركة 3 طرازات مختلفة داخل الأسواق.



أسعار جاك JS4 موديل 2022

حيث صعدت أسعار جاك JS4 موديل 2022، للفئة الأولى 395 ألف جنيه، مقارنة بـ 385 ألف جنيه، فيما جاءت أسعار الفئة الثانية بنحو 430 ألف جنيه، بدلًا من 420 جنيه



وتعتمد جاك JS4 موديل 2022 على محرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي تربو، ينتج قوة 147 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن /متر، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيك CVT.

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أسعار سيارات جاك J7 موديل 2022بينما ارتفعت أسعار سيارات جاك J7 موديل 2022، للفئة الأولى إلى 398 ألف جنيه، مقابل 389 ألف جنيه، بفارق 9 آلاف جنيه، في حين صعدت أسعار الفئة الثانية إلى 425 ألف جنيه، بدلًا من 415 ألف جنيه، بارتفاع 10 آلاف جنيه.وزودت جاك J7 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 150 حصانًا وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، كما يعتمد على منظومة الدفع الأمامي للعجلات.أسعار جاك JS3 موديل 2022أما سيارات جاك JS3 موديل 2022؛ فقفزت أسعارها في الفئة الأولى إلى 345 ألف جنيه، مقارنة بـ 340 ألفاً، بزيادة تقدر ب 5 آلاف جنيه، واستقرت سعر الفئة الثانية عند 364 ألف جنيه بينما لم تتوفر بالأسواق.وتقدم جاك JS3 موديل 2022 بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصانًا، وعزم أقصى للدوران 150 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة CVT.