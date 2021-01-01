تكشف هيونداي عن أيونيك 6 بتصميم مستقبلي



أيونيك 6 أيونيك 6

كشف هيونداي عن سيارتها الجديدة كلياً أيونيك 6، ثاني سيارة في المجموعة الكهربائية من الشركة.



تتبنى السيارة تصميم انسيابي يمنحها طابعاً أيقونياً يجعلها أقرب للسيارات الاختبارية منها للسيارات الإنتاجية، وتتميز إضاءة السيارة الأمامية بأسلوب واضح من سيارات هيونداي، بينما تبدو الإضاءة الخلفية قادمة من المستقبل مع شريط متصل ومجناح خلفي مضاء.



في الداخل توفر أيونيك 6 شاشتين قياس 12 إنش لكل واحدة، وتقلص السيارة الأزرار لأقصى حد ممكن وتوفر مساحات تخزين مدمجة في الداخل. تتوفر أيضاً إضاءة محيطية من 64 لوناً وبـ6 أنماط مسبقة تساعد على ضبط الحالة المزاجية للركاب.

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لم تعلن الشركة تفاصيل المحركات، جدير بالذكر أن شقيقتها أيونيك 5 توفر قوة 225 حصان و350 نيوتن-متر لفئة الدفع الخلفي، وتوفر 320 حصاناً و605 نيوتن-متر لفئة الدفع الكلي. وستكشف هيونداي عن التفاصيل الكاملة خلال الأشهر القادمة.