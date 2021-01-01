تكشف كيا عن سيلتوس 2023 المحدثة

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سيلتوس 2023

نشرت كيا الصور الرسمية الأولى لسيارة الكروس أوفر سيلتوس المحدثة قبل أيام من التدشين الكامل لسيارة.

تقدم تحديثات منتصف العمر واجهة جديدة مع مصابيح LED متصلة وصدامات محسنة، وأتت الواجهة الخلفية بحصتها من التحديثات أيضاً. وفي الداخل تحمل السيارة تجهيزات جديدة تشمل لوحة عدادات رقمية قياس 10.25 إنش للنظام الترفيهي وشاشة بحجم مماثل للوحة العدادات.

توفر السيارة العديد من ميزات مساعدة السائق والأمان والاتصال، غير أن كيا ستعلن التفاصيل منتصف الشهر الجاري.

المصدر: سعودى شفت

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