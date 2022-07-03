سعر الذهب اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 في مصر



اسعار الذهب اسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، استقرارًا، متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت نحو 1809 دولار للأوقية.



متأثرًا بتعاملات البورصة العالمية التي سجلت 1812 دولارًا للأوقية.



متأثرًا بكل من العرض والطلب بالسوق المحلية، والبورصة العالمية التي سجلت نحو 1812 دولارًا للأوقية.

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