ترتفع الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 22.1% خلال الربع الأول من 2022

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كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن ارتفاع قيمة الصادرات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022 لتبلغ 9,4 مليار دولار مقابل نحو 8,6 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 9,3%، مشيرا إلى ارتفاع بنحو 22,1% مقارنة بالربع المناظر من عام 2021.



جاء ذلك في العدد الخامس الذي أصدره مركز المعلومات من تقريره ربع السنوي بعنوان "الصادرات السلعية غير البترولية الربع الأول 2022"، والذي يتناول خلاله نظرة عامة على هيكل الميزان التجاري المصري، وأهم الشركاء التجاريين وتطور الصادرات السلعية غير البترولية.



وأوضح التقرير أن قيمة العجز التجاري غير البترولي خلال الربع الأول من عام 2022 بلغ 12,1 مليار دولار ليرتقع بنحو 23.2% مقارنة بالربع السابق له؛ ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة الواردات غير البترولية بنسبة أكبر من الارتفاع في قيمة الصادرات غير البترولية.

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وأظهر التقرير أن قيمة الواردات السلعية غير البترولية خلال الربع الأول من عام 2022 بلغت 21.5 مليار دولار مقابل نحو 18.5 مليار دولار خلال الربع الرابع من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 16.2%، وبالمقارنة بالربع الأول من عام 2021، فقد ارتفعت القيمة بنسبة بلغت 12.0%.ووفقا للتقرير، جاءت الصين في مقدمة الدول التي حققت مصر معها عجزا في الميزان التجاري بمقدار 3.6 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2022، تلتها كلٌّ من الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل بمقدار 1.0 مليار دولار، و883.4 مليون دولار لكل منهما على التوالي.وأشار التقرير إلى أن سلعة اللدائن ومصنوعاتها جاءت في مقدمة الصادرات المصرية من السلع غير البترولية من حيث القيمة خلال الربع الأول من عام 2022، حيث سجلت 770.4 مليون دولار مقابل نحو 651.7 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021، تليها الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية، حيث سجلت نحو 737.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل نحو 506.6 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من عام 2021.ووفقـًا لأعلى 10 سلع غير بترولية تم تصديرها خلال الربع الأول من عام 2022، شهدت جميع السلع تحسنا خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل الفترة نفسها من عام 2021، عدا سلع الفواكه والثمار القشرية الصالحة للأكل، والوقود المعدني والزيوت المعدنية.وجاءت المنتجات الكيماوية غير العضوية على قائمة السلع المصدرة التي ارتفعت قيمة صادراتها خلال الربع الأول من عام 2022 مقابل الربع الأول 2021، حيث سجلت نحو 288.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2022، مقابل نحو 129.3 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2021، وبنسبة ارتفاع 123%.