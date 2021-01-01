نصائح لحماية أمانك وأطفالك فى المصيف.."رايحين خمسة نرجع خمسة"..

"إحنا رايحين خمسة نرجع خمسة" جملة شهيرة اعتادت الأمهات قولها قبل السفر إلى المصيف خوفًا على ابنائها من حدوث أي مكروه لهم، فالذهاب للشواطئ هو أمر طبيعي في فصل الصيف، حيث تنظر جميع الأسر وخاصة الاطفال الذهاب إلى المصيف، فالصيف عمومًا هو الوصول إلى الشاطئ بالنسبة لمعظم العائلات خاصة في الأعياد والمناسبات والاجازات الرسمية، حيث أن الشواطئ مكان رائع للاسترخاء والاستمتاع بالإجازة في مكان جميل ومختلف وهروباً من حر الصيف القاسي، ومع ذلك قد تكون خطيرة أيضًا، خاصة إذا كان لديك أطفال صغار، إن ضمان سلامة أطفالك الصغار أمر في غاية الأهمية على الشاطئ، لذا يستعرض اليوم السابع جميع قواعد السلامة على الشاطئ للحفاظ على أمان عائلتك هذا الصيف وفقاً لموقع " parenting" كما يلي:
صقل مهارات السباحة
هل تتساءل "هل السباحة على الشاطئ آمنة؟" تذكر أن السباحة في البحر تختلف كثيرًا عن السباحة في حمام السباحة، حيث أنها في البحر تتطلب مجهودًا بدنيًا ومهارة أكبر بكثير من السباحة في حمام السباحة، ويجب أن تتذكر أن المياه في البحر مظلمة وتتضمن كائنات حية ليس لها جوانب أو سلالم خرسانية على الإطلاق للتشبث بها، لهذا السبب قد يكافح الأطفال للسباحة في البحر وقد يخافون أيضًا من دفع الأمواج حولهم بينما لا يمكنهم رؤية القاع. إذا كنت تأخذ طفلك إلى الشاطئ لأول مرة، فإننا نوصيك بإعداد طفلك لهذه الاختلافات مسبقًا، وقد يكون من المفيد لطفلك ممارسة السباحة للبقاء على قيد الحياة.
شراء سترات النجاة
نوصي بشراء سترات النجاة إذا كنت تخطط لاصطحاب الأطفال الصغار إلى الشاطئ، تذكر أن تشتيت انتباهك لا يستغرق سوى ثانية، كما أن وجود سترة نجاة لطفلك يوفر لك حماية إضافية وراحة البال بحيث لن يغرق طفلك في الماء بسهولة، ومع ذلك نوصيك بتجربة سترة النجاة على طفلك واختبارها في حمام السباحة قبل استخدامها على الشاطئ.
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