خبير تكنولوجي يجيب على السؤال المحير.. يعني إيه إنترنت غير محدود؟



إنترنت غير محدود إنترنت غير محدود

خلال الأيام الماضية، تصدر هاشتاج إنترنت غير محدود في مصر، على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، مطالبين أن يتم السماح للمستخدمين بعدد لا نهائي من «الجيجا بايت»، دون معرفة إمكانية حدوث ذلك، مما جعل البعض يريد أن يعرف، معنى أو ما هو الإنترنت غير محدود؟.



يعني إيه إنترنت غير محدود؟

وهو ما أوضحه شريف إسكندر، خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال حديثه لـ «الوطن»، إذ شرح معنى إنترنت غير محدود، مؤكدًا أن المقصود بها، هو استخدام عدد لا نهائي من الجيجا بايت طوال الشهر، فجميع الأنظمة الحالية تعطي للمستخدم عدد معين من الجيجا بايت، وعندما ينتهي، تنخفض السرعة تمامًا، وهو ما يجعل المستخدمين يصرفون أموالاً من أجل زيادة السعة الاستهلاكية.



سبب عدم وجود إنترنت غير محدود في مصر

وبمناسبة هاشتاج إنترنت غير محدود، تحدث «إسكندر» عن إمكانية حدوث ذلك، مؤكدًا أن في البداية كانت الشركة تعطي سعة غير محدودة، ولكن ذلك تسبب في مشكلة، وهي أن البعض يشترك في خط واحد فقط، وتوزيع وصلات على عدد كبير جدا من المستخدمين، مما يؤثر سلبًا على دخل الشركات، وهذا السبب جعلهم يقومون بإعطاء سعة استهلاكية معينة، لتمنع «بيزنس الإنترنت».

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حل وحيد لوجود إنترنت غير محدود في مصروقدم «إسكندر» حلاً من أجل وجود إنترنت غير محدود في مصر، وهو أن تخصص الشركة باقات بسعة استهلاكية غير محدودة، ولكن تحدد عدد مستخدميها، بحيث لا يقدر صاحبها على التوزيع لعملاء آخرين، مضيفًا: «الحل الوحيد إن يكون في باقات غير محدود من حيث السعة الاستهلاكية، لكن تكون محدود من ناحية عدد المستخدمين، وده عشان يمنعوا الناس اللي بتوزع وصلات إنترنت، وممكن يكون سعرها عالي، لكن اللي عاوز أرخص، هيستخدم الإنترنت المحدود».