استشارى نفسى يوضح كيف تتقبل الرفض من الطرف الآخر

للقبول والرفض طريقة واضحة خاصة عن الارتباط بشخص، فالأمور الشخصية إذا غلب عليها الوضوح تجعل استمرارها وإنهاءها أمرا مريحا وغير شاق، ولكن في بعض الأحيان قد يصاب أحد الطرفين بالثورة والغضب لمجرد رفضه، ثم يقوم بأفعال غاية في الغرابة وغير واقعية تجاه الشخص الرافض لطلبه، كما أوضح الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي في حديثه لـ "اليوم السابع" أن تقبع المشكلة الأكبر في الشخص المرفوض لعدم تقبله فكرة أنه شخص غير مرغوب استكمال الحياة معه وفي الغالب هذا الشخص يمتلك شخصية حدية.
الشخصية الحدية
قالت استشاري الطب النفسي أن الشخصية الحدية هي من ترفض فكرة الرفض مهما كانت موضوعية وعقلانية، وفي الغالب تنشأ هذه الشخصية نتيجة الكبت واللامبالاة التي يمتزجان ويصنعان هذه الشخصية، وتخلق منها شخصية سريعة الشتم والغضب وسلبية وسريعة الحب والكراهية.
وتابع استشاري الطب النفسي أن هذه الشخصية لديها أخطاء كثيرة لا تغتفر بجانب الازدواجية في التعامل، فتجدهم يظهرون بطريقة معينة ومهندمة وفي الخفاء تكون لهم شخصية قاسية وغليظة.
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