اسباب وطرق العلاج الأرق



الأرق الأرق

الأرق يعد من الاضطرابات العقلية التي يتعرض لها البعض، وله والعديد من الأسباب، وأيضًا العلاج، وهذا ما سنتعرف عليه وفقًا للتقرير المنشور عبر موقع "healthline".



ما هو الأرق؟

الأرق يعني عدم القدرة علي النوم أو التعرض للصعوبة به، كما أنه يعني الاستيقاظ في منتصف الليل وعدم القدرة علي العودة مجددا للنوم، كما أنه يصاحبه الشعور بالتعب والإرهاق الشديد.



هل هناك أنواع للإصابة بالأرق؟

هناك نوعان من الأرق، وهما:

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-الأرق قصير المدي: أي قصير المدة وقد يستمر لعدة أيام أو أسابيع ويرجع السبب للإصابة به إلي الشعور بالإجهاد الشديد.-الأرق المزمن: ويحدث هذا النوع من أنواع الأرق عندما يتعرض الشخص لصعوبة شديدة في النوم لعدة مرات خلال الأسبوع، ويستمر لمدة أكثر من ثلاثة أشهر.ما هي أسباب الإصابة بالأرق؟-التعرض للضغوطات النفسية الشديدة.-اتباع أنظمة غير صحية في الحياة اليومية، بداءا من العادات الغذائية.-التعرض لاضطرابات النفسية كالشعور بالقلق والاكتئاب والتوتر.-الإصابة ببعض الأمراض المزمنة.-الشعور بألم شديدة في الجسم.-الإصابة باضطرابات في الجهاز الهضمي.-الإصابة بالتقلبات الهرمونية، كفترة قبل الدورة الشهرية.كيف يتم علاج الأرق؟للتخلص من الأرق، عليك اتباع العديد من العادات اليومية والنصائح المهمة للجسم، وهذه النصائح تساهم بشكل ملحوظ في التخلص والقضاء علي هذا الأمر عن طريق اتباع بعض النصائح المهمة، ومنها:-التقليل من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تزيد من فرص الشعور بالأرق.-ممارسة التمارين الرياضية تعد من أهم النصائح.-تجنب نوم القيلولة.-تناول وجبات خفيفة في الليل أي قبل الذهاب للنوم، فيمكنك تناول الفواكه أو الخضروات.