شهادات المعادلة بالجامعات الأهلية .. إعلان نتيجة تنسيق المجموعة الأولى

أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات الأهلية الأربعة (الملك سلمان الدولية - الجلالة - العلمين الدولية - المنصورة الجديدة) عن تنسيق المجموعة الأولى من طلاب الشهادات المُعادلة الذين تقدموا عبر منظومة التقدم الإلكترونية، وأتموا كافة اختبارات القبول واستكملوا رفع كافة المُستندات المطلوبة والشهادة الحاصلين عليها، حيث تم إخطار الطلاب الذين تم تحقيق رغبتهم الأولى، عبر المنظومة الإلكترونية للتنسيق.
txtندب إسلام حمزة أبوالمجد مستشارا لوزير التعليم العالي والبحث العلمي للشئون الإفريقية
واستبعد مكتب القبول والتنسيق عددًا من الطلاب من منظومة التقدم؛ لارتكابهم مُخالفات لقواعد الاختبارات الإلكترونية.
ويؤكد مكتب القبول والتنسيق أن الطلاب الذين تم تنسيقهم وفقًا للرغبة الأولى فقط، ومازالت الفرصة مُتاحة أمام باقي الطلاب في التنسيق على الرغبات التالية، وفقًا لمراحل التنسيق القادمة.
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