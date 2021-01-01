تفاصيل جديدة عن هجوم شيكاغو وسلاح الجريمة .. فيديو



هجوم شيكاغو هجوم شيكاغو

بعدما أعلنت الشرطة الأميركية، الاثنين، مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في طريق أحد مواكب الاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاغو، بولاية إلينوي، أكدت السلطات العثور على بندقية استخدمها المهاجم لتنفيذ الهجوم.



وأضافت أن 24 شخصاً آخرين أصيبوا إثر الحادث اليوم.



كما تابعت أنها مازالت تبحث عن مشتبه به، بينما منعت الناس من التجمهر في المكان نظراً لخطورة الموقف.



6 جثث بـ10 دقائق

يشار إلى أن العرض المقام بمناسبة عيد الاستقلال الأميركي كان توقّف فجأة حين أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي 10 دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.



وأفادت شاهدة عيان كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص، وسط صراخ ونحيب.



كذلك تابعت أن مئات من المحتفلين- بعضهم كانت تلطخه الدماء- فرّوا من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.



حوادث متكررة

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى.



وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.



https://twitter.com/i/status/1544007535707004929