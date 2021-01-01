شيماء جمال تنشر صورة هدية من زوجها القاتل قبل وفاتها

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صورة الخبر: هدية الإعلامية شيماء جمال من زوجها القاتل
هدية الإعلامية شيماء جمال من زوجها القاتل


نشرت صفحة الإعلامية شيماء جمال صورة هدية سيارة من قاتلها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور و الفيديوهات إنستجرام.



بعد مرور ما يقرب من 7 أيام على إيداع جثمان المذيعة شيماء جمال مشرحة زينهم، استلمت أسرتها الجثمان صباح اليوم الاثنين، وتم نقله إلي مسجد السيدة نفيسة لأداء صلاة الجنازة عليها ثم نقلها إلي مثواها الأخير.

قبل ثمانية أيام.. خرجت منصات التواصل الإجتماعي تُعلن اختفاء المذيعة شيماء جمال.. وتعددت الأقوال حينها ما بين الخطف والاختفاء والتريند، حتى كانت المفاجأة حين تم الإعلان عن مصرع المذيعة الشهيرة بـ المشاغبة بمحافظة الجيزة، والعثور على جثمانها مدفون داخل مزرعة بمنطقة البدرشين.



- اختفاء المذيعة شيماء جمال
بلاغ تلقته الأجهزة الأمنية في الجيزة من مستشار، في قسم شرطة الشيخ زايد، أفاد اختفاء زوجته المذيعة شيماء جمال، حيث كان برفقتها لشراء بعض احتياجاتها، وطلبت منه الانتظار لتذهب إلى الكوافير لتصفيف شعرها والعودة له، إلا أنه مر وقت طويل دون عودتها وإغلاق هاتفها المحمول أثار قلقه، ما دفعه لتقديم بلاغ بتغيبها واختفائها.

المصدر: elbalad

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