أسرع وصفات من الزيوت الطبيعية لجمال ونعومة شعرك



لجمال ونعومة شعرك لجمال ونعومة شعرك



العناية بالشعر قبل العيد من المهام التي تحاول كل امرأة أن تنجزها على أكمل وجه، وتفضل الكثيرات أن تعتني بشعرها من خلال الاستعانة بالوصفات الطبيعية، بدلا من شراء مستحضرات العناية بالشعر الغنية بالمواد الكيميائية التي تضر ببصيلات الشعر على المدى البعيد.







وتقدم خبيرة التجميل دينا محمد؛ الحل الأمثل والنهائي، لعلاج مختلف مشاكل الشعر، من خلال استخدام مجموعة من الزيوت الطبيعية، والتي ستجعل شعرك ناعما مسترسلا، للاستمتاع بإجازة العيد.

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الوصفة الأولى2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهندملعقة كبيرة من زيت بذور العنبقليل من زيت اللافندر، وزيت إكليل الجبل، وزيت المريميةوعاء زجاجيغطاء بلاستيك للرأسالطريقةامزجي زيت جوز الهند، زيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت بذور العنب في وعاء زجاجي.سخنيه في الميكروويف لمدة عشر ثوان.وبدلا من ذلك، يمكنك وضع الزجاجة في وعاء من الماء الساخن لبضع دقائق لتسخين الزيت.اضيفي ثلاث قطرات من زيوت كل من إكليل الجبل واللافندر وقطرتين من زيت المريمية، اخلطيهم بملعقة خشبية.قسمي شعرك إلى أربعة أقسام، اختبري درجة حرارة الزيت، ومدى تحملك لهادلكي فروة رأسك بالمزيج بحركات دائرية.غطي شعرك بغطاء البلاستيك، اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو.. وستلاحظين الفرق مع الاستخدام المتكرر للخلطة.الوصفة الثانيةاحضري مزيج من زيت جوز الهند، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وبذور زيت العنب في وعاء زجاجي.سخني الزيت في الميكروويف لمدة عشر ثواني، أو يمكنك وضعه وعاء من الماء الساخن لبضع دقائق لتسخينه.أضيفي ثلاث قطرات من زيوت كل من، إكليل الجبل والخزامى وقطرتين من زيت المريميةقسمي شعرك إلى أربعة أقسام، واختبري سخونة الزيت على الجزء الخلفي من يدك؛ للتأكد من أنها ليست ساخنة جدا، ثم دلكي كمية صغيرة من الزيت في فروة رأسك، وكرري العملية لكل قسم من شعرك.غطي شعرك بكيس من البلاستيك، واجلسي في مكان دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة.. أو بدلا من ذلك، لفي رأسك بمنشفة ساخنةالوقت متروك لكِ، ثم اغسليه بالشامبو الخاص بك، وستجدين الفرق مع تكرار الاستخدام.