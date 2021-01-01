أسرع وصفات من الزيوت الطبيعية لجمال ونعومة شعرك

لجمال ونعومة شعرك
العناية بالشعر قبل العيد من المهام التي تحاول كل امرأة أن تنجزها على أكمل وجه، وتفضل الكثيرات أن تعتني بشعرها من خلال الاستعانة بالوصفات الطبيعية، بدلا من شراء مستحضرات العناية بالشعر الغنية بالمواد الكيميائية التي تضر ببصيلات الشعر على المدى البعيد.
وتقدم خبيرة التجميل دينا محمد؛ الحل الأمثل والنهائي، لعلاج مختلف مشاكل الشعر، من خلال استخدام مجموعة من الزيوت الطبيعية، والتي ستجعل شعرك ناعما مسترسلا، للاستمتاع بإجازة العيد.
الوصفة الأولى
2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند
ملعقة كبيرة من زيت بذور العنب
قليل من زيت اللافندر، وزيت إكليل الجبل، وزيت المريمية
وعاء زجاجي
غطاء بلاستيك للرأس
الطريقة
امزجي زيت جوز الهند، زيت الزيتون البكر الممتاز، وزيت بذور العنب في وعاء زجاجي.
سخنيه في الميكروويف لمدة عشر ثوان.
وبدلا من ذلك، يمكنك وضع الزجاجة في وعاء من الماء الساخن لبضع دقائق لتسخين الزيت.
اضيفي ثلاث قطرات من زيوت كل من إكليل الجبل واللافندر وقطرتين من زيت المريمية، اخلطيهم بملعقة خشبية.
قسمي شعرك إلى أربعة أقسام، اختبري درجة حرارة الزيت، ومدى تحملك لها
دلكي فروة رأسك بالمزيج بحركات دائرية.
غطي شعرك بغطاء البلاستيك، اتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة.
اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو.. وستلاحظين الفرق مع الاستخدام المتكرر للخلطة.
الوصفة الثانية
احضري مزيج من زيت جوز الهند، وزيت الزيتون البكر الممتاز، وبذور زيت العنب في وعاء زجاجي.
سخني الزيت في الميكروويف لمدة عشر ثواني، أو يمكنك وضعه وعاء من الماء الساخن لبضع دقائق لتسخينه.
أضيفي ثلاث قطرات من زيوت كل من، إكليل الجبل والخزامى وقطرتين من زيت المريمية
قسمي شعرك إلى أربعة أقسام، واختبري سخونة الزيت على الجزء الخلفي من يدك؛ للتأكد من أنها ليست ساخنة جدا، ثم دلكي كمية صغيرة من الزيت في فروة رأسك، وكرري العملية لكل قسم من شعرك.
غطي شعرك بكيس من البلاستيك، واجلسي في مكان دافئ لمدة 10 إلى 15 دقيقة.. أو بدلا من ذلك، لفي رأسك بمنشفة ساخنة
الوقت متروك لكِ، ثم اغسليه بالشامبو الخاص بك، وستجدين الفرق مع تكرار الاستخدام.
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