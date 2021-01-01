طريقة سهلة لعمل العيش البلدي | فيديو



عمل العيش البلدي عمل العيش البلدي



تحرص كل سيدة على تقديم الوجبات الجديدة والمختلفة يوميا وخاصة خلال فترة صيام العشر الأوائل من ذي الحجة وذلك لتقديم أشهى وألذ الوجبات لأفراد أسرتها.



وخلال حلقة اليوم الإثنين الموافق 4 يوليو قدم برنامج "كل يوم أكلة" المذاع عبر فضائية قناة “ten”، طريقة سهلة وبسيطة وسريعة لكل ست بيت، منها أسهل طريقة لعمل العيش البلدي لتقديمه خلال وجبة الغذاء.



ويعتبر العيش البلدى من الأكلات التي لا غنى عنها فى أى بيت مصرى ويتم تناوله مع معظم الأكلات.

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مقادير عمل العيش البلدي1\2 كوب ردة3+1\2 كوب دقيق اسمر2 ملعقة كبيرة سكر1+1\2 ملعقة كبيرة خميرة جافةملعقة صغيرة ملحماء دافىء للعجنyoutubeطريقة عمل العيش البلدي:فى بولة نخلط الدقيق والردة، ثم يضاف الملح والسكر والخميرة، ثم الماء تدريجيا، يعجن الكل للحصول على عجين متماسك، ولمعرفة الطريقة كاملة شاهد الفيديووكانت الدكتورة جيهان فؤاد، وجهت مدير معهد التغذية نصائح بشأن التغذية المدرسية للتأمين المدارس مشيرة إلى أن الأمهات يجب أن تحرص علي توفير كل العناصر الغذائية منها البروتين والخضروات والفاكهة وفول سوداني.وأوضحت أن العيش البلدي افضل من الفينو مشيرة إلى تجنب المقرمشات وأى عصائر تحتوي على مواد حافظة وألوان وصبغات.وأكدت الدكتورة جيهان فؤاد أن الخبز البلدى الحكومي في الأفران مفيد للأطفال ويضم العناصر الغذائية بجانب تناول الأغذية المحتوية على الحبة الكاملة مع بتجنب المخبوزات التي تحتوي على الدقيق الأبيض.ونصحت مدير المعهد القومي للتغذية الأمهات، بضرورة عدم التوقف عن الرضاعة الطبيعية للطفل قبل عامين، مشيرة إلى أن منظمة الصحة العالمية تنصح دائما باستمرار الرضاعة حتي عامين.وقالت إن لبن الأم يعطي الطفل 30% من احتياجاته الغذائية من الطاقة والبروتين، بالإضافة إلى الأجسام المناعية بجانب ارتباط الطفل نفسيا بالأم لمدة عامين ولا ينفصل عنها.وأكدت أن الأمهات لا يجب عليهن التكاسل في استمرار الرضاعة الطبيعية للطفل وعن تغذية الطفل.