حمزة الجمل يعتذر عن عدم الاستمرار مع الإسماعيلي



حمزة الجمل حمزة الجمل



أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي اعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق، حيث قال في بيان رسمي: “الحمد لله لكل شيء في الحياة بداية ونهاية، واليوم هي نهاية إدارتي الفنية بالنادي الإسماعيلي، استلمنا الفريق بالدوري لعب 16 مباراة حصد 11 نقطة بالمركز 17، واليوم لعب الفريق 6 مباريات فقط حصدنا 9 نقاط بالمركز 15”.



وأكد حمزة في البيان أن: “النتائج تحتاج إلى وقت في الأساس ولكننا كنا نعمل ليل نهار ونسابق الزمن للنهوض بالنادي بالإمكانيات المتاحة”، وقال: “بذلنا أقصى ما نستطيع أنا وجهازي المعاون، لتطوير النادي ككل واللاعبين فنيا وخططيا وبدنيا ونفسيا، وقد حدث ذلك بالفعل؛ فقدمنا أفضل مباراة في تاريخ النادي من سنوات عديدة بشهادة الجميع أمام غزل المحلة في كأس الرابطة ولكن النتيجة ليست في أيدينا فهددنا المرمى لأكثر من 15 مرة محققين منهم فقط 5 كور تصطدم بالعارضة والقائمين”.



