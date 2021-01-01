حمزة الجمل يعتذر عن عدم الاستمرار مع الإسماعيلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › حمزة الجمل يعتذر عن عدم الاستمرار مع الإسماعيلي

صورة الخبر: حمزة الجمل
حمزة الجمل


أعلن حمزة الجمل المدير الفني لفريق الإسماعيلي اعتذاره عن عدم استكمال مهمته مع الفريق، حيث قال في بيان رسمي: “الحمد لله لكل شيء في الحياة بداية ونهاية، واليوم هي نهاية إدارتي الفنية بالنادي الإسماعيلي، استلمنا الفريق بالدوري لعب 16 مباراة حصد 11 نقطة بالمركز 17، واليوم لعب الفريق 6 مباريات فقط حصدنا 9 نقاط بالمركز 15”.

وأكد حمزة في البيان أن: “النتائج تحتاج إلى وقت في الأساس ولكننا كنا نعمل ليل نهار ونسابق الزمن للنهوض بالنادي بالإمكانيات المتاحة”، وقال: “بذلنا أقصى ما نستطيع أنا وجهازي المعاون، لتطوير النادي ككل واللاعبين فنيا وخططيا وبدنيا ونفسيا، وقد حدث ذلك بالفعل؛ فقدمنا أفضل مباراة في تاريخ النادي من سنوات عديدة بشهادة الجميع أمام غزل المحلة في كأس الرابطة ولكن النتيجة ليست في أيدينا فهددنا المرمى لأكثر من 15 مرة محققين منهم فقط 5 كور تصطدم بالعارضة والقائمين”.

المصدر: vetogate

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حمزة الجمل يعتذر عن عدم الاستمرار مع الإسماعيلي

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
65315

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager