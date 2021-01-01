تعرف على أضرار السكر الأبيض



أضرار السكر الأبيض أضرار السكر الأبيض



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ، فيسبوك ، أضرار السكر الأبيض.



أضرار السكرالابيض ما يلي :-



1زيادة الوزن:

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يمكن أن يؤدي تناول كمية كبيرة من السكر إلى زيادة الوزن الناتج عن فرط السعرات الحرارية المُستهلكة، وبالتالي ارتفاع خطر الإصابةببعض المشاكل الصحية؛ مثل: أمراض القلب، والسكري من النوع الثاني، وبعض أنواع السرطان، ولذلك يجب اتباع نظام غذائي صحيومتوازن من خلال استهلاك مُعظم حاجة الجسم من السعرات الحرارية من الأطعمة النشوية ذات الحبوب الكاملة، والفواكه، والخضراوات،والحدّ من تناول الاطعمة العالية بالسكريات الحُرة.2زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب:بالرغم من عدم القدرة على فهم آلية تأثير السكر في صحة القلب، إلّا أنّ هناك العديد من الآليات غير المباشرة لذلك؛ حيث يُسبب تناولالكميات العالية من السكر زيادة الحِمل على الكبد الذي يساهم في عملية أيض السكر، ويُحوّل الكربوهيدرات إلى دهون، ممّا قد يؤدي إلىتراكم الدهون فيه بكميات أكبر مع مرور الوقت، وبالتالي خطر الإصابة بمرض الكبد الدهني الذي يؤدي إلى خطر الإصابة بمرض السكري،وما يتبعه من زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب.3زيادة خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني:لا يؤدي تناول السكر إلى الإصابة بالسكري من النوع الثاني بشكلٍ مباشر، بينما تساهم الزيادة في الوزن الناتجة عن فرط استهلاكالسعرات الحرارية مثل ما يتوفر في الأطعمة والمشروبات السكريّة مقارنة مع ما يحتاجه الجسم في ارتفاع خطر الإصابة بهذا المرض، ومنالجدير بالذكر أنّ السكري من النوع الثاني يُعدّ مرضاً مُعقّداً؛ أيّ أنّه لا يحدث بسبب زيادة تناول السكر فقط.4التأثير في صحة الكبد، والكلى، والبنكرياس:يتحلّل سكر الفركتوز في الكبد، ويتحوّل إلى دهون، ويمكن للكميات الكبيرة منه أن يسبب ضرراً للكبد، فعند تناول الطعام يفرز البنكرياسهرمون الإنسولين، ولكنّ زيادة تناول السكريات يوقف استجابة الجسم للإنسولين بشكلٍ سليم، مما يؤدي إلى زيادة إفراز هذا الهرمون،وحدوث ضرر للبنكرياس، وبالتالي زيادة مستويات السكر في الدم، وارتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع الثاني.5زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب:يمكن أن يساعد النظام الغذائي الصحي على تحسين المزاج، ولكن يمكن للنظام الغذائي العالي بالسكريات المُضافة والأطعمة المُصنعة أنيزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.6زيادة خطر الإصابة بتسوّس الأسنان:تؤدي جميع أنواع الكربوهيدرات إلى زيادة خطر حدوث تسوّس الأسنان، ولكن تساهم الكميات العالية من السكر الموجود في الحلوياتوالمشروبات الغازية في ذلك بشكلٍ أكبر.