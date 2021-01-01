

اللحمة الضانى كباب حلة اللحمة الضانى كباب حلة



قدم الشيف اسامة السيد، طريقة عمل اللحمة الضانى كباب حلة، وذلك في إطار استعراض أهم الأكلات بمناسبة عيد الأضحى المبارك.



مقادير عمل اللحمة الضانى كباب حلة



كيلو من اللحم الضاني.

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2 بصلة كبيرة.2 فص ثوم.ثمرة من الفلفل الأخضر.ملعقة من السمنة.ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.ملعقة صغيرة من بهارات اللحم.ملعقة صغيرة من الملح.طريقة عمل اللحمة الضانى كباب حلة:يتم تقطيع اللحم إلى مكعبات صغيرة الحجم بعد غسله بشكل جيد.يقطع البصل والفلفل إلى شرائح ويفرم الثوم.نضع مقلاة على النار بها السمن، ويتم تحمير البصل بها حتى نحصل على اللون الذهبي.نضيف الثوم المفروم مع التقليب، ويضاف إليه الفلفل ونستمر في التقليب.نضع قطع اللحم الضاني، ويتم تقليبها مع المكونات حتى يتغير لونها.تتبل المكونات بالبهارات والفلفل الأسود ونقلب ونضع الماء ونتركه على النار الهادئة، وحين ينخفض منسوب الماء نضع كوبا آخر من الماء حتىتمام نضج اللحم.نضع الملح بعد النضج وتقلب المكونات.يغرف كباب الحلة في طبق التقديم ويقدم ساخنا على المائدة، وبالهناء والشفاء.