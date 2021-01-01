الغندور يفجر مفاجأة : إيبوكا وقع لبيراميدز والأهلي خلص مع شلبي



الإعلامى خالد الغندور الإعلامى خالد الغندور

فجر الإعلامى خالد الغندور مفاجأة بشأن حصول ناديي الأهلي وبيراميدز على توقيع صفقتين من العيار الثقيل من صفوف فريق نادي إنبي.







وقال الغندور عبر برنامجه الإذاعي: "إنبى وافق على بيع بعض اللاعبين لحاجته الشديدة للأموال، حيث وقع جون إيبوكا لبيراميدز، بينما مصطفى شلبى وقع للأهلي".

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ونجح الثنائي جون إيبوكا ومصطفى شلبى نجما فريق الكرة الأول بنادي انبي في خطف الأنظار إليهما بسبب مستواهما المميز في الدوري.جدير بالذكر أن فريق الكرة الأول بنادي إنبي قد تلقى الخسارة أمام فريق فيوتشر بالأمس وودع كأس رابطة الأندية في نصف النهائي.على جانب آخر، استقر مسئولو اتحاد كرة القدم على تعيين طاقم حكام أجنبي لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك والمقرر إقامته 21 يوليو الجاري.ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة المقبلة محادثات من قبل اتحاد الكرة مع عدد من الاتحادات الأوروبية الأخرى لاستقدام طاقم أجنبي مميز لإدارة نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك.وأخطر اتحاد الكرة ناديي الأهلي والزمالك بإقامة نهائي كأس مصر بينهما يوم 21 يوليو الجارى، على أن يرتدي الأهلي الزي الأصلي بينما يظهر الزمالك بالزي الاحتياطي ويكون مخالفا تماما لزي الأهلي .وأوضح مسئولو اتحاد الكرة إن الأهلي يرتدي زيه في نهائي كأس مصر لأن المباراة بين الفائز من المباراة رقم 29 وهو الأهلي مع الفائز من المباراة رقم 30 و هو الزمالك وفقا للقرعة ولذلك فالأهلى يأتى قبل الزمالك.وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أن لهذا السبب أيضا فالأهلي هو صاحب الأرض في نهائي الكأس وبالتالي يرتدي زيه الأصلى.